RMF24

W meczu 1/16 finału mistrzostw świata Egipt pokonał Australię po serii rzutów karnych. Australijczycy zdecydowali się na zmianę bramkarza tuż przed końcem dogrywki, jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, głównie przez nieskuteczność wykonawców jedenastek.

Spotkanie pomiędzy Australią a Egiptem nie należało do najbardziej widowiskowych na mundialu. Obie drużyny miały problemy ze stwarzaniem klarownych sytuacji, a o awansie musiały zadecydować rzuty karne. W regulaminowym czasie gry Egipt objął prowadzenie już w 13. minucie po trafieniu Emama Ashoura. Australijczycy wyrównali w 55. minucie po samobójczym golu Mohameda Hany’ego.

Egipcjanie mogli rozstrzygnąć losy meczu wcześniej, jednak nie wykorzystali kilku dogodnych okazji. Po stronie Australii bliski zdobycia bramki był Cristian Volpato, który trafił w poprzeczkę. W dogrywce żadna z drużyn nie potrafiła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść.

Zmiana bramkarza przed karnymi nie pomogła

Tuż przed końcem dogrywki Australijczycy zdecydowali się na zmianę bramkarza – Patricka Beacha zastąpił Mathew Ryan. Liczono, że doświadczony golkiper pomoże w serii jedenastek, jednak to Egipcjanie okazali się skuteczniejsi. Już w pierwszej serii pomylił się Harry Souttar, a w czwartej Luke Herrington trafił w poprzeczkę, co przesądziło o awansie Egiptu.

Dzięki zwycięstwu Egipt awansował do 1/8 finału mistrzostw świata. Wcześniej awans do tej fazy zapewniły sobie m.in. Brazylia, Portugalia, Hiszpania, Anglia, Norwegia i Belgia.

Australia - Egipt 1:1 (0:1) po dogrywce. Karne 2-4

Bramki: dla Australii - Mohamed Hany (55-samob.); dla Egiptu - Emam Ashour (13).

Żółte kartki: Egipt - Yasser Ibrahim, Haissem Hassan.

Sędzia: Gustavo Tejera (Urugwaj). Widzów: 70 244.