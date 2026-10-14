Sensacja na kortach w Wuhan. Aryna Sabalenka za burtą turnieju

Droga do zwycięstwa Amerykanki z Sabalanką nie była łatwa. Ann Li potrzebowała bowiem aż dziesięciu piłek meczowych, aby przypieczętować wygraną. Sabalenka, która dotąd trzykrotnie wygrywała turniej w Wuhan, miała być potencjalną rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale.
Do tego starcia jednak nie dojdzie. Najwyżej rozstawiona tenisistka w turnieju odpadła już w 2. rundzie. Z kolei Świątek pokonała rodaczkę Magdalenę Fręch 6:2 6:1 i w 1/8 finału zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger.
W środę zwycięstwo odniosła również Maja Chwalińska, pokonując Czeszkę Marie Bouzkovą 1:6, 6:1, 6:1. Jej kolejną przeciwniczką będzie Amerykanka Iva Jovic.