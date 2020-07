Tylko jeszcze dzisiaj do Muzeum Powstania Warszawskiego mogą zgłosić się wolontariusze, którzy 1 sierpnia chcieliby wziąć udział w akcji społecznej "Wolność Łączy". Akcja organizowana jest w ramach obchodów 76. rocznicy wybuchu niepodległościowego zrywu, a jej celem jest upamiętnienie godziny "W" i upowszechnianie wiedzy o znaku Polski Walczącej.

Powstanie Warszawskie / CAF-reprodukcja / PAP

Chodzi o oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim w godzinę "W". Chodzi również o zwracanie uwagi na miejsca związane z Powstaniem Warszawskim, wolontariusze mieliby także udzielać informacji o nich: np. o pomniku czy tablicy, przy których będą akurat pełnić służbę. Do zadań wolontariuszy należeć będzie również wręczenie uczestnikom akcji przypinek ze znakiem Polski Walczącej.

Chodzi również o zwykłą pomoc tego dnia wiekowym już przecież Powstańcom: pomoc w przemieszczaniu się czy podanie wody, bo pewnie będzie gorąco.

By się zgłosić do udziału w akcji, wystarczy wypełnić ankietę internetową dostępną na stronie: rekrutacja.1944.pl . By przejść do ankiety, należy wybrać z listy opcję: "Akcja ‘Wolność Łączy’".

Muzeum szuka osób, które ukończyły 14. rok życia lub chciałyby dołączyć do akcji w ramach wolontariatu rodzinnego: zgłosić się mogą więc np. dziecko wraz z opiekunem prawnym. Chętni muszą być dyspozycyjni 1 sierpnia 2020 w godzinach 15:00-19:00.

Teksty: Krzysztof Kamil Baczyński, wykonanie: Mela Koteluk i Kwadrofonik. To będzie niezwykła płyta!

W ramach obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego muzeum przygotowało również wyjątkowe wydarzenie muzyczne.

24 lipca ukaże się album "Astronomia poety. Baczyński" z piosenkami na podstawie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w wykonaniu Meli Koteluk i zespołu Kwadrofonik.

Tego samego dnia w Sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się koncert, w czasie którego będzie można usłyszeć utwory z wyjątkowej płyty.

"Od samego początku przyświecała nam intencja, by pokazać Baczyńskiego jako pacyfistę i mistyka, człowieka zakochanego w życiu. Zdołaliśmy odtworzyć czyste i jasne oblicze Krzysztofa oraz zwrócić uwagę na niezwykłą wrażliwość i uniwersalność jego twórczości. Zdaje się, że jego błyskotliwe spostrzeżenia na temat świata i ludzi wynikały bardziej z wybitnego zmysłu obserwacji i intuicji niż z doświadczenia życiowego, które zostało tak wcześnie przerwane" - mówią artyści, cytowani na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego.