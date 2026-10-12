Została skradziona niemal 30 lat temu. Bezcenny zabytek wraca do Polski

RMF24

Po niemal trzech dekadach od kradzieży zabytkowa monstrancja z XVII wieku, skradziona z kościoła w Moskorzewie, wraca do Polski. Dzięki współpracy polskich i francuskich służb oraz zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego cenny zabytek został oficjalnie przekazany stronie polskiej podczas uroczystości w ambasadzie RP w Paryżu.

W poniedziałek w ambasadzie RP w Paryżu odbyła się uroczystość przekazania stronie polskiej zabytkowej monstrancji, która została skradziona w 1997 roku z kościoła w Moskorzewie w województwie świętokrzyskim. Przedstawiciele francuskiej policji oficjalnie przekazali cenny przedmiot, który już wkrótce wróci do kraju.

Jak podkreślił charge d'affaires Wiesław Tarka, pełniący obowiązki ambasadora RP w Paryżu, sprawa ma ogromne znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Jest to dla mnie szczególna okazja, by podkreślić, jak ważna dla Polski jest restytucja zaginionych i nielegalnie wywiezionych z naszego kraju dzieł sztuki, którą we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi prowadzi i nadzoruje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polskie starania o restytucję utraconych z Polski dzieł trwają w zasadzie nieustannie, a lista zaginionych obiektów jest niestety bardzo długa – zaznaczył.

Kluczowa rola francuskich służb

Odzyskanie zabytku było możliwe dzięki czujności i profesjonalizmowi funkcjonariuszy francuskiego Centralnego Biura ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Przemytem Dzieł Sztuki (OCBC).

Wiosną tego roku ambasada RP otrzymała informację, że monstrancja z Moskorzewa znajduje się na terenie Francji. Policjanci z Krajowej Dyrekcji Policji Sądowej (DNPJ) w Nanterre rozpoznali ją na jednym ze stoisk handlowych, korzystając z bazy danych Interpolu.

Philippe Guichard z wydziału ds. walki z przestępczością zorganizowaną i specjalistyczną podkreślił znaczenie międzynarodowej współpracy i nowoczesnych narzędzi. Baza danych Interpolu – PSYCHE – odgrywa fundamentalną rolę w identyfikacji i odnajdywaniu skradzionych dóbr kultury, niekiedy sprzed wielu dziesięcioleci – zaznaczył.

Dodał również, że „ten przedmiot religijnej sztuki złotniczej, pochodzący z XVII wieku jest przedmiotem kultu, niemym świadkiem historii religijnej i artystycznej Polski. Jego powrót ma zasadnicze znaczenie dla uzdrowienia pamięci i wymierzenia sprawiedliwości. Dzięki wspólnym wysiłkom powraca on w końcu na swoje miejsce po prawie 30 latach nieobecności”.

Monstrancja z Moskorzewa

Radca ds. restytucji dóbr kultury Tomasz Śliwiński z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomniał, że ażurowa i zdobiona złoceniami monstrancja została skradziona w nocy z 14 na 15 lipca 1997 roku z kościoła parafialnego w Moskorzewie. Wówczas łupem złodziei padła tylko ta monstrancja, co wskazuje na celowość ich zamiarów oraz też na wartość samego zabytku. Z zachowanych źródeł wiemy, że monstrancja w Moskorzewie znajdowała się już w pierwszej połowie XIX wieku – powiedział przedstawiciel MKiDN.

Odzyskany zabytek już niebawem wróci do Polski. Przedstawiciel MKiDN podziękował także funkcjonariuszom OCBC, reprezentowanym przez Nathalie Chanvallon, za zaangażowanie w sprawę.

To już druga w tym roku uroczystość przekazania dzieła sztuki skradzionego i nielegalnie wywiezionego z Polski, a odzyskanego na terenie Francji. W lutym polska strona odzyskała XV-wieczny rękopis skradziony z biblioteki we Wrocławiu.