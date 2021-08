18-latka została potrącona na przejściu dla pieszych w Gliwicach. Policja udostępniła nagranie z monitoringu pokazujące to zdarzenie. Funkcjonariusze informują, że 18-latka nie odniosła poważnych obrażeń i została ukarana mandatem.

Potrącenie 18-latki na przejściu dla pieszych w Gliwicach Policja

Do potrącenia doszło w czwartek tuz przed 15:00 w rejonie skrzyżowania ulic Skowrońskiego i Leśnej w Gliwicach. Według policjantów to 18-latka, a nie kierowca ponosi winę za to, co się stało.

Jak tłumaczą funkcjonariusze, czynności prowadzone na miejscu oraz zapis z monitoringu miejskiego wykazały, że piesza przed wejściem na przejście dla pieszych nie upewniła się, że nie spowoduje zagrożenia. Weszła wprost pod nadjeżdżający z jej lewej strony samochód osobowy, gdy znajdował się on w odległości około 15 metrów od przejścia. Nie dała szansy kierującej, która próbowała uniknąć potrącenia.

Na szczęście 18-latce nic poważnego się nie stało.

Policja przypomina, że na suchej i równej nawierzchni pojazd rozpędzony do prędkości 50 km/h do pełnego zatrzymania potrzebuje około 15 metrów. Przeciętna reakcja kierowcy na pojawienie się przed pojazdem przeszkody wynosi od 1 do 1,5 sekundy. W tym czasie samochód pokonuje około 20 metrów.