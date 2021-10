Sezon grypowy trwa. Od września co tydzień około 100 tysięcy osób zgłasza się do lekarzy z objawami grypy lub chorób grypopodobnych. Sytuacja epidemiologiczna powtarza się co roku i mimo zapowiedzi, że będzie lepiej, znów pojawił się problem braku dostępu do szczepionek przeciwko grypie sezonowej. Dotyczy to nawet gminnych programów szczepień seniorów.

