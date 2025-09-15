Do sądu trafił akt oskarżenia skierowany przez prokuratora rejonowego w Świnoujściu wobec 53-letniego Pawła S., który w czerwcu w trakcie protestu na przejściu granicznym znieważył policjantów. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Granica polsko-niemiecka (zdjęcie ilustracyjne) / Stefan Sauer / PAP/DPA

O decyzji Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu w tej sprawie poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda. Doprecyzowała, że chodzi o publiczne znieważenie sześciu policjantów.

Znieważył policjantów na służbie. Jest akt oskarżenia

Do zdarzenia doszło 26 czerwca 2025 r., na polsko-niemieckim przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbeck, gdzie zorganizowano protest przeciwko napływowi nielegalnych imigrantów do Polski.

Paweł S., miał znieważyć słowami obelżywymi sześciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych oraz w związku z podjętą przez nich interwencją. Uczynił to publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego - przekazał Szozda.

Paweł S. nie przyznaje się do winy

Podejrzany 53-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Pod koniec sierpnia akt oskarżenia za znieważenie policjantów na przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbeck skierowano również wobec 26-latka. Mężczyzna był w przeszłości karany sądownie.