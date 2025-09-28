"Poszukiwana jest grupa krwi A Rh- (...). Nasz mistrz, guru polskiej mody, Jerzy Antkowiak, potrzebuje teraz naszego wsparcia" - zaapelowano na oficjalnym profilu na Instagramie. 90-letni projektant rozpoczynał swoją karierę w latach 60. w Modzie Polskiej.
Na oficjalnym profilu Jerzego Antkowiaka pojawił się apel o oddawanie krwi z grupy A Rh- do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75.
"Poszukiwana jest grupa krwi A Rh-. Jeżeli ktoś z Was lub Waszych bliskich może oddać krew, prosimy o wskazanie przy rejestracji, że krew jest dla Zbigniewa Jerzego Antkowiaka. Każda kropla ma znaczenie (...)" - zaznaczono. Na apel szybko odpowiedziały w komentarzach dziesiątki fanów projektanta. Później - pod nadal aktualną prośbą o oddawanie krwi - pojawił się dopisek: "Kochani, stacje krwiodawstwa będą czynne od poniedziałku rano. Pan Jurek jest pod prawidłową opieką lekarską, krew jest zabezpieczona na ten moment".
Jerzy Antkowiak jest żywą legendą Mody Polskiej.
"To on, objąwszy nieformalne kierownictwo artystyczne około 1967 r., stopniowo przydawał Modzie Polskiej nonszalancji i niepokornego rysu. Ceramik po wrocławskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych rozpoczął współpracę z marką od zaprojektowania serwisu kawowego wykorzystującego charakterystyczny motyw jaskółki. W kolejnych latach ujawnił w pełni swoją osobowość odważnego wizjonera i artysty, proponując ekstrawaganckie stroje nawet w trudnych czasach stanu wojennego i konsekwentnie zarządzając marką aż do 1997 r." - przypomina Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.