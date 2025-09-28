"Poszukiwana jest grupa krwi A Rh- (...). Nasz mistrz, guru polskiej mody, Jerzy Antkowiak, potrzebuje teraz naszego wsparcia" - zaapelowano na oficjalnym profilu na Instagramie. 90-letni projektant rozpoczynał swoją karierę w latach 60. w Modzie Polskiej.

Jerzy Antkowiak na premierze filmu "A jak Antkowiak" w maju 2025 roku / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Na oficjalnym profilu Jerzego Antkowiaka pojawił się apel o oddawanie krwi z grupy A Rh- do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75.

"Poszukiwana jest grupa krwi A Rh-. Jeżeli ktoś z Was lub Waszych bliskich może oddać krew, prosimy o wskazanie przy rejestracji, że krew jest dla Zbigniewa Jerzego Antkowiaka. Każda kropla ma znaczenie (...)" - zaznaczono. Na apel szybko odpowiedziały w komentarzach dziesiątki fanów projektanta. Później - pod nadal aktualną prośbą o oddawanie krwi - pojawił się dopisek: "Kochani, stacje krwiodawstwa będą czynne od poniedziałku rano. Pan Jurek jest pod prawidłową opieką lekarską, krew jest zabezpieczona na ten moment".

Jerzy Antkowiak z Bogną Sworowską, jedną z topmodelek Mody Polskiej w latach 80., II wicemiss Miss Polonia 1987, 2024 rok / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Jerzy Antkowiak jest żywą legendą Mody Polskiej.

"To on, objąwszy nieformalne kierownictwo artystyczne około 1967 r., stopniowo przydawał Modzie Polskiej nonszalancji i niepokornego rysu. Ceramik po wrocławskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych rozpoczął współpracę z marką od zaprojektowania serwisu kawowego wykorzystującego charakterystyczny motyw jaskółki. W kolejnych latach ujawnił w pełni swoją osobowość odważnego wizjonera i artysty, proponując ekstrawaganckie stroje nawet w trudnych czasach stanu wojennego i konsekwentnie zarządzając marką aż do 1997 r." - przypomina Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.