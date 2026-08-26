„Zero zdziwienia”. Brzoska komentuje odpowiedź Mety ws. oszukańczych reklam

RMF24

Wczoraj wieczorem Meta odpowiedziała, ale to nie jest odpowiedź, która mnie satysfakcjonuje. To nie jest odpowiedź mówiąca: mamy jasny klarowny pomysł na to, żeby te reklamy zniknęły. W tych reklamach uczestniczą celebryci, politycy - powiedział w środę Gawkowski na antenie Polsat News minister cyfryzacji pytany, czy otrzymał odpowiedź na swój list w sprawie oszukańczych reklam m.in. na Facebooku. Gawkowski ocenił, że takie reklamy powinny znikać w ciągu kilku minut, a nie kilku dni.

Zapewnił też, że rząd kończy prace nad ustawą o ustawach cyfrowych. To prawo, które ma chronić użytkowników i jasno mówić platformom: macie obowiązek usuwać nielegalne treści, a za niewywiązywanie się z tego obowiązku będą konsekwencje. Platformy muszą ponosić odpowiedzialność za łamanie prawa – zaznaczył.

Szef InPostu chce poznać odpowiedź

Do wypowiedzi Gawkowskiego odniósł się na platformie X szef Inpostu Rafał Brzoska, który podziękował ministrowi za reakcję i jednoznaczne stanowisko, jednocześnie pytając, czy opinia publiczna może poznać odpowiedź Mety. Brzoska zwrócił uwagę, że problem wykorzystywania wizerunku w oszukańczych reklamach dotyczy nie tylko osób publicznych. „Tu chodzi o każdego Polaka, którego wizerunek, nazwisko albo zaufanie jego bliskich może zostać wykorzystane przez oszustów” – napisał.



Zdaniem szefa InPostu nie wystarczy szybkie usuwanie oszukańczych treści. „Oszukańcza płatna reklama nie powinna zniknąć po kilku minutach. Ona w ogóle nie powinna zostać dopuszczona do emisji!!!” – podkreślił.



Brzoska wskazał, że platforma pobiera pieniądze od reklamodawcy, akceptuje reklamę, a następnie za pomocą swoich algorytmów dostarcza ją potencjalnym ofiarom. Jego zdaniem, potrzebna jest „realna odpowiedzialność platform za dopuszczanie i monetyzowanie oszustw”. „Bezpieczeństwo w internecie nie może zależeć od tego, czy ktoś jest ministrem, celebrytą czy ma milion obserwujących. Taka sama ochrona należy się każdemu Polakowi” – ocenił Brzoska.

List miał zdyscyplinować Metę

Gawkowski w ubiegłym tygodniu wysłał list do Meta Platforms, w którym domagał się m.in. szczegółowych danych o oszukańczych reklamach pojawiających się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Szef Ministerstwa Cyfryzacji wezwał też firmę do złożenia wyjaśnień w sprawie działań wobec fałszywych ogłoszeń z wizerunkiem szefa Inpostu Rafała Brzoski.



Resort informował, że oczekuje nie tylko odpowiedzi na samo pismo, ale zmiany działania i jeżeli zmiana działania nie nastąpi, to kolejny list będzie już do Komisji Europejskiej (KE) o wszczęcie postępowania z aktu o usługach cyfrowych (DSA).



KE nałożyła już w przeszłości kary za łamanie przepisów DSA na wielkie platformy internetowe (tzw. VLO-Py). Jako pierwsza na gruncie DSA została ukarana w grudniu 2025 r. kwotą 120 mln euro platforma X - za naruszenie obowiązków w zakresie przejrzystości i weryfikacji użytkowników.



Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową, która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od lutego 2024 r. Kary na gruncie DSA otrzymały w br. od KE platformy Temu (200 mln euro) i AliExpress (550 mln euro).