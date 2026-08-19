Facebook i Instagram zaprojektowane, by uzależniać? Ruszył głośny proces

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Koncern Meta odrzuca zarzuty 29 stanów USA, które twierdzą, że Facebook i Instagram zostały zaprojektowane tak, by uzależniać dzieci i młodzież oraz zwiększać zyski firmy. Proces przeciwko Mecie rozpoczął się we wtorek przed sądem federalnym w Oakland w Kalifornii.

29 stanów USA pozywa Metę. Chodzi o wpływ Facebooka i Instagrama na dzieci (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Drew ANGERER)

29 stanów USA pozywa Metę. Chodzi o wpływ Facebooka i Instagrama na dzieci (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Drew ANGERER) / AFP/East News

Sprawa jest efektem pozwu zbiorowego złożonego w 2023 r. Przewodzą mu cztery stany: Kalifornia, Kolorado, Kentucky i New Jersey.

Według oskarżycieli Facebook i Instagram mogą przyczyniać się do problemów psychicznych młodych użytkowników. Meta miała także niewłaściwie wykorzystywać dane najmłodszych.

Zastępczyni prokuratora generalnego w Departamencie Sprawiedliwości Kalifornii, Megan O'Neill, przekonywała we wtorek, że model biznesowy firmy miał „przyciągnąć użytkowników, zatrzymać ich tak długo, jak to możliwe, zbierać ich dane, a następnie ukrywać prawdę przed opinią publiczną”.

Meta potrzebuje dzieci i musi zapewnić osoby, które się nimi opiekują, że są one bezpieczne – dodała.

Prawnik Mety Paul Schmidt przyznał, że część użytkowników zmaga się z problemami, ale podkreślił brak dowodów na bezpośredni związek między korzystaniem z platform a pogorszeniem samopoczucia nastolatków. (W Mecie) nie wierzą, że będą mieli sukces, jeśli ludzie nie będą zadowoleni z ich usług – zaznaczył.

Możliwe wielomiliardowe odszkodowania

Proces potrwa około sześciu tygodni. Jeśli sędzia uzna Metę za odpowiedzialną, firma może zostać ukarana finansowo i zobowiązana do zmian w działaniu platform.

Mogłyby one obejmować m.in. :

rezygnację z nieskończonego przewijania,

ograniczenie liczby „polubień” dla niepełnoletnich,

usunięcie filtrów upiększających, które mogą prowadzić do problemów z postrzeganiem własnego ciała,

zniesienie algorytmów, zoptymalizowanych tak, by maksymalizować zaangażowanie użytkowników.

Według dokumentów sądowych potencjalne odszkodowania mogą sięgnąć niemal 200 mld dolarów, co stanowiłoby prawie 14 proc. całkowitej wartości rynkowej spółki. Według stanu na środę wartość rynkowa tego koncernu z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii wynosi 1,45 bln dolarów.

Jak podkreśliła O’Neill, celem pozwu nie jest doprowadzenie Mety do upadku, a same sieci społecznościowe „mają pewne zalety”. Dodała jednak, że firma wykorzystywała dzieci do badania reakcji ich mózgów na bodźce internetowe oraz śledziła ich aktywność na platformach.

Również Komisja Europejska zarzuca Mecie stosowanie uzależniających mechanizmów, takich jak nieskończone przewijanie, automatyczne odtwarzanie i powiadomienia push.