Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej kolejną osobę podejrzaną o zlecenie podpalenia mieszkania we Wrocławiu w 2007 roku, w którym zginęła czteroosobowa rodzina - poinformowała Prokuratura Krajowa i CBŚP. Według śledczych przyczyną dramatu mogły być porachunki.

CBŚP zatrzymało podejrzanego o zlecenie podpalenia mieszkania, w którym zginęły 4 osoby / CBŚP

Jak powiedziała rzeczniczka CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz, do pożaru doszło w nocy z 23/24 lutego 2007 w czteropiętrowej kamienicy przy ul. Świętego Wincentego we Wrocławiu. "W jego wyniku zginęły cztery osoby, a pozostali mieszkańcy kamienicy zostali narażeni na utratę życia i zdrowia. Z zebranych wtedy materiałów wynikało, że do tragedii mogło dojść poprzez nieumyślne spowodowanie pożaru i sprawę umorzono" - powiedziała policjantka.



"Na nowe wątki mogące wyjaśnić przyczyny dramatu z 2007 roku wpadli wrocławscy policjanci CBŚP i prokuratorzy wyjaśniając sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie województwa dolnośląskiego" - tłumaczyła policjantka.



Wskazała, że do pierwszych działań w tej sprawie doszło pod koniec listopada 2019 roku, kiedy to policjanci CBŚP zatrzymali 33-letniego mężczyznę. "W grudniu 2019 roku z Zakładu Karnego doprowadzono do prokuratury drugiego podejrzanego" - powiedziała dodając, że obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa członków czteroosobowej rodziny w wyniku umyślnego podpalenia mieszkania, a także zagrożenia dla życia i zdrowia pozostałych mieszkańców kamienicy. "Podejrzanym zarzucono również udział w obrocie znacznymi ilościami heroiny" - zaznaczyła.



Z kolei rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik poinformowała, że po ich aresztowaniu prokurator i policjanci kontynuowali czynności mające na celu ustalenie wszystkich sprawców zbrodni sprzed 13 lat. "Skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutów kolejnej osobie - drugiemu zleceniodawcy przestępstwa" - powiedziała prokurator.

Kolejny zatrzymany usłyszał zarzuty

Pod koniec lipca doprowadzony z Zakładu Karnego do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu został 36-letni mężczyzna. Podejrzany usłyszał zarzuty kierowania i podżegania do zabójstwa członków czteroosobowej rodziny, w wyniku umyślnego podpalenia mieszkania, a także zagrożenia dla życia i zdrowia pozostałych mieszkańców kamienicy. "Na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany przez sąd" - podała rzeczniczka PK.



Jak dodała, w toku śledztwa prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, "w postaci oględzin akt licznych postępowań karnych z tego okresu, uzyskania dokumentacji dotyczącej pożaru z Państwowej Straży Pożarnej, oględzin akt instytucji państwowych i samorządowych, zeznań świadków, wyjaśnień skruszonych gangsterów w innych postępowaniach karnych" - wyliczyła.



"Dowody te zostały poddane analizie przez zespół biegłych z zakresu pożarnictwa i medycyny sądowej. Opinie biegłych pomogły w ustaleniu faktycznej przyczyny pożaru, a wszystkie wykonane w sprawie czynności doprowadziły do ustalenia sprawców zbrodni sprzed lat i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej" - podała.