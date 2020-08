Holenderski kolarz Fabio Jakobsen, który uczestniczył w kraksie na finiszu pierwszego etapu Tour de Pologne w Katowicach, znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Jego stan jest poważny. Do wypadku doszło tuż przed metą. Środowy etap prowadził ze Stadionu Śląskiego do Katowic. Trasa liczyła 198 kilometrów.

Kraksa na mecie 1. etapu wyścigu kolarskiego 77. Tour de Pologne z Chorzowa do Katowic / Andrzej Grygiel / PAP

Pierwszy linię mety minął inny Holender Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Chwilę wcześniej, zepchnął na barierki swojego rodaka Fabio Jakobsena. Zawodnik z impetem wpadł na płotki. Wyłamał je i uderzył w sędziego pomiaru czasu. Andrzej Lewandowski został mocno poobijany, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformowano.



Z informacji przekazanych przed godziną 20.00 przez policję wynika, że w kraksie ranne zostały cztery osoby. Trzech kolarzy i sędzia. Wszyscy - karetkami - zostali zabrani do szpitali. Na miejscu pracowała też ekipa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Wg. policji nie jest wykluczone, że są jeszcze inne osoby poszkodowane, ale w tej chwili nie ma informacji, żeby ktoś miał poważne obrażenia wymagające hospitalizacji.



Świadkowie mówią, że płotki i rowery wręcz fruwały w powietrzu. Za metą przewrócili się Dylan Groenewegen i kilku innych zawodników.

Co do dalszych losów wyścigu, nie ma informacji o odwołaniu kolejnych etapów. W czwartek w planach jest odcinek: Opole - Zabrze (151,5 km) 7 sierpnia, 3. etap, Wadowice - Bielsko-Biała (203,1 km) 8 sierpnia, 4. etap, Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska (152,9 km) 9 sierpnia, 5. etap, Zakopane - Kraków (188 km).





Tour de Pologne - kolarze startują z Chorzowa

W Chorzowie ruszył w środę Tour de Pologne. Kolarze wystartowali o godz. 13.45 ze Stadionu Śląskiego. 198-kilometrowa trasa prowadziła w kierunku zamku Ogrodzieniec na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, po czym zawracała na Górny Śląsk do mety w Katowicach.



Wyznaczono trzy lotne premie - w Piekarach Śląskich (14 km), Ogrodzieńcu (80 km) i Siemianowicach Śląskich (140 km), premię specjalną w Sosnowcu (121 km) oraz dwie górskie na rundach w Katowicach (162 i 178 km). Meta znajdowała się przed katowickim "Spodkiem".



Wyścig w reżimie sanitarnym

Na starcie stanęło 154 zawodników z 22 drużyn, w tym polskiej grupy zawodowej CCC i reprezentacji kraju. W stawce jest 14 Polaków: Rafał Majka i Maciej Bodnar (obaj Bora-Hansgrohe), Kamil Gradek, Kamil Małecki i Szymon Sajnok (wszyscy CCC), Michał Gołaś (Ineos), Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) oraz Alan Banaszek, Adrian Banaszek, Paweł Bernas, Piotr Brożyna, Patryk Stosz, Maciej Paterski i Przemysław Kasperkiewicz (wszyscy reprezentacja).



Wyścig rozgrywany jest w specjalnym reżimie sanitarnym. Wszyscy kolarze przeszli wcześniej testy na obecność koronawirusa. Badania będą wykonywane również w trakcie wyścigu, a ekipy będą przebywały możliwie jak najdłużej tylko we własnym gronie, izolując się od otoczenia.



Do minimum zostały skrócone ceremonie startu i dekoracji zwycięzców po etapach - bez prezentacji zawodników na scenie, bez podpisywania listy startowej.

Kolarskie gwiazdy

Obsada wyścigu jest bardzo silna. Do Polski przyjechał 20-letni Belg Remco Evenepoel, który wygrał wyścig Dookoła Burgos w północnej Hiszpanii. Na listę startową zostali wpisani aktualny mistrz świata Duńczyk Mads Pedersen, jego rodak Jakob Fuglsang, były mistrz świata Portugalczyk Rui Costa, Włoch Diego Ulissi i wielu innych znakomitych kolarzy.



Zgłoszono trzech zwycięzców Tour de Pologne z poprzednich lat: Hiszpana Jona Izagirre, Belga Tima Wellensa oraz Rafała Majkę, ale nie wystartuje ubiegłoroczny triumfator Rosjanin Paweł Siwakow, który przygotowuje się do Tour de France.



Z powodu pandemii wyścig został przesunięty z lipca na nowy termin (5-9 sierpnia) i skrócony z siedmiu do pięciu odcinków, aby zrobić miejsce w kalendarzu dla innych, odwołanych wcześniej imprez. W trakcie rywalizacji w Polsce odbędzie się m.in. przełożony z marca słynny klasyk Mediolan-San Remo, w którym ma wystartować zwycięzca Tour de Pologne z 2018 roku Michał Kwiatkowski.



Miastami goszczącymi mety etapów będą: Katowice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bukowina Tatrzańska oraz Kraków. Królewskim, czyli najtrudniejszym odcinkiem, ma być czwarty, na pętli wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Trasa liczy łącznie 891 km.



Wyścig rozpocznie się dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Belga Bjorga Lambrechta, który tragicznie zginął na etapie z Chorzowa do Zabrza.



Na 48. kilometrze z nieznanych przyczyn nagle zjechał z szosy i uderzył w betonowy przepust wodny.