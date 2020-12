„W wyniku działań ABW i CBA w ostatnich dniach zatrzymano szereg podejrzanych w sprawach dot. przestępstw gospodarczych. Śledztwa dotyczą szkód Skarbu Państwa na sumę ponad 440 mln złotych” - przekazał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Zdjęcie ilustracyjne / cba.gov.pl /

W udostępnionym przez Żaryna komunikacie poinformowano, że funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali ośmiu podejrzanych w ramach śledztwa przeciwko mafii paliwowej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa.

Materiał zebrany przez CBA wskazuje, że podejrzani pracowali - w tym na funkcjach kierowniczych - w spółkach, m.in. zarejestrowanych na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii, zajmujących się fikcyjnym obrotem olejem smarowym. Produkt kupowano w ramach funkcjonowania tzw. karuzeli podatkowej - olej najpierw był kupowany przez podmioty zagraniczne od podmiotu krajowego, a następnie sprowadzano go z powrotem na teren RP. W efekcie tego działania wytworzono dokumentację, która posłużyła do uszczuplania podatku VAT oraz podatku akcyzowego na kwotę około 308 mln zł - podano i zaznaczono przy tym, że są to kolejne zatrzymania w tej sprawie, a do tej pory zarzuty usłyszało w niej 120 osób.

Inne opisywane śledztwa dotyczą m.in. grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w zakresie "wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi" i tu straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wynoszą ok. 60 mln zł.

Doszło także do zatrzymań w prowadzonej przez ABW sprawie, która dotyczy przestępstw prowadzonych przy okazji handlu masami bitumicznymi, a straty szacuje się na co najmniej 62 mln zł.