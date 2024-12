Do tragicznego zdarzenia doszło w Boże Narodzenie w Gostyninie (woj. mazowieckie). W mieszkaniu znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Jej 63-letni mąż został przewieziony do szpitala z obrażeniami kończyn górnych. Policjanci zatrzymali ich syna.

zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Rodzinna tragedia rozegrała się w Boże Narodzenie w Gostyninie na Mazowszu. Nie żyje 64-letnia kobieta, jej 63-letni mąż z obrażeniami trafił do szpitala.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Krzysztof Zasada - policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z bloków. Przed budynkiem miał biegać agresywny, zakrwawiony mężczyzna.

Na miejscu pojawiło się kilka radiowozów, a także karetki pogotowia. Zatrzymano 35-latka.

Gdy funkcjonariusze weszli do domu, znaleźli ciało matki zatrzymanego. Był tam też jego ojciec ze złamaniami kończyn górnych - ratownicy zabrali go do szpitala.

Trwa wyjaśnianie, co wydarzyło się w mieszkaniu w świąteczny wieczór.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 35-latek zaatakował swych rodziców i brutalnie ich pobił. Pobrano mu krew do badań na obecność środków odurzających.

Badanie na miejscu wykazało, że zarówno on jak i ojciec byli nietrzeźwi.