Pomorski sanepid apeluje do plażowiczów o powstrzymanie się od kąpieli w Zatoce Puckiej, w rejonie Pucka. Ma to związek z awarią kolektora tłoczącego ścieki z Władysławowa do Oczyszczalni Swarzewo. Rurociąg w nocy naprawiono, ale zanim to się stało, ścieki trafiały bezpośrednio do wód zatoki.

REKLAMA