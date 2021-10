Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik usłyszał zarzut wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Grozi mu za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. "Te zarzuty są takiej jakości, jak i wysokość poręczenia" - ocenił Wojtunik w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą. "Mam nadzieję, że doszło tutaj jedynie do pomyłki prokuratorskiej, a nie znowu do celowego nękania mnie i próby uwikłania w cokolwiek, zdezawuowania w jakikolwiek sposób" - dodał.

