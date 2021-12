"W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej TVN24 po tym, jak w Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji. "Liczę, że pan prezydent Andrzej Duda domyśli się, że dla dobra Polski, demokratycznej ojczyzny, pluralizm mediów jest warunkiem niezbędnym" - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Ostro na przyjęcie tzw. "lex TVN" zareagował również chargé d'affaires USA w Polsce.

Sejm nie zgodził się w piątkowym głosowaniu na wniosek Senatu o odrzucenie noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Teraz nowelizacja trafi do prezydenta Andrzeja Dudy.



Teraz sprawa jest w rękach pana prezydenta - podkreślił w rozmowie z TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki odnosząc się do decyzji Sejmu.



Marszałek przypomniał, że prezydent Andrzej Duda zabiegał, by odnowić dobre kontakty z Ameryką.

Oczekujemy na nowego ambasadora (USA w Polsce - przyp. red.), to mało przyjazny gest na przywitanie - dodał Grodzki.



Liczę, że pan prezydent to przeanalizuje i domyśli się, że dla dobra Polski, demokratycznej ojczyzny, pluralizm mediów jest warunkiem niezbędnym - zaznaczył marszałek.

Prezydent o "lex TVN"

Prezydent Andrzej Duda pytany w sierpniu w TVP Info, czy ma zamiar podpisać tzw. ustawę medialną odpowiedział: To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Z dwóch względów: po pierwsze ze względu na ochronę własności, do której wiadomo jaki stosunek mają Amerykanie, a po drugie, z uwagi na wartość wolności słowa, która generalnie w USA, generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna.





W Ameryce wolność słowa jest posunięta bardzo, bardzo daleko. Wystarczy porównać, jaki jest przekaz w różnych amerykańskich telewizjach chociażby - jedna bardziej prodemokratyczna, druga bardziej prorepublikańska, to jest naturalne. Krytyka, nawet bardzo ostra, jest w USA czymś naturalnym. Bardzo trudno jest Amerykanom zrozumieć, że tutaj mogą być jakiekolwiek ograniczenia czy wątpliwości. Ta sytuacja jest dosyć szczególne i tutaj trzeba dobrze zważyć nasze interesy - podkreślił prezydent.

Na początku września szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot i prezydencki minister Andrzej Dera mówili, że prezydent jest gotowy zawetować nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji w przyjętym przez Sejm kształcie.



24 września prezydent Andrzej Duda, pytany w wywiadzie w TVN24, czy zawetuje tzw. ustawę medialną, odpowiedział, że podejmie decyzję, gdy ustawa do niego trafi.

Jeżeli dojdę do wniosku, że istotne elementy związane z ładem konstytucyjnym i bezpieczeństwem, właśnie choćby prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania w Polsce, spokojem inwestowania w Polsce, są tam postawione pod znakiem zapytania, to te decyzje oczywiście będą tutaj zdecydowane - oświadczył wówczas Duda

"Bezprecedensowy zamach na wolne media"

TVN Grupa Discovery opublikowała komunikat w sprawie nowelizacji"



"W Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media. To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana. Ufamy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje lex TVN, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami" - głosi oświadczenie podpisane przez TVN Grupa Discovery.





Ostra reakcja chargé d'affaires USA w Polsce

"Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm RP. Oczekujemy, że prezydent Duda będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej" - napisał na Twitterze chargé d'affaires USA w Polsce Bix Aliu.





Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.



Sejm odrzucił w piątek bezwzględną większością głosów uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy.



Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.