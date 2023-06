Myślę, że może to potrwać około dwóch, trzech miesięcy - ocenił wówczas szef MSiT, przekonując, że ustawę uda się przegłosować w Sejmie jeszcze w tej kadencji.

Notyfikacji ze strony KE nie ma, ale Bortniczuk mówi, że dłużej czekać nie będzie.

Prace Sejmu nie podlegają kontynuacji, w związku z czym wszelkie projekty złożone do laski marszałkowskiej wraz z końcem kadencji przepadają. Chcielibyśmy uniknąć tej sytuacji, nawet jeśli będzie to wymagało przerwania procesu notyfikacji - oświadczył.

I tak prace nad projektem mają się rozpocząć na najbliższym posiedzeniu Sejmu - w połowie czerwca. Na razie projekt został skierowany do komisji zdrowia. Zakłada on nie tylko zakaz sprzedaży napojów zawierających taurynę i kofeinę dzieciom, ale także ogranicza reklamę napojów energetyzujących z karą do pół miliona złotych.