W mieszkaniu w Oudewater w centralnej części Holandii w wyniku dźgnięcia nożem zmarł 31-letni Polak. Policjanci aresztowali na miejscu dziewięć osób narodowości polskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do feralnego zdarzenia doszło w niedzielę rano. Funkcjonariusze zostali powiadomieni o awanturze i po przybyciu na miejsce zastali ciężko rannego mężczyznę.

Niestety ratownicy medyczni nie byli w stanie uratować 31-latka.

W tej sprawie policjanci zatrzymali dziewięć osób narodowości polskiej.



Jak poinformowali funkcjonariusze z Utrechtu, to mężczyźni w wieku od 22 do 48 lat. Zostali zatrzymani, żeby ustalić, kto dokonał zabójstwa.



Wciąż nie jest jasne, co dokładnie wydarzyło się w domu - powiedział telewizji RTL Utrecht rzecznik policji. Wszyscy podejrzani pozostają nadal w areszcie - mówi funkcjonariusz.