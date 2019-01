W wyniku zderzenia trzech samochodów zablokowany jest odcinek autostrady A4 w okolicy Góry św. Anny. Jedna osoba została ranna. Warunki na A4 na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku są bardzo trudne - ostrzega nasz reporter Bartłomiej Paulus.

/ foto. Gorąca Linia RMF FM /

Zablokowany jest opolski odcinek A4 na trasie do Wrocławia. Na wysokości Góry św. Anny zderzyły się trzy samochody osobowe.

Do zderzenia trzech osobówek doszło prawdopodobnie w wyniku obfitych opadów śniegu i niedostosowania stylu jazdy do warunków pogodowych. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.

Kierowcom jadącym od Katowic do Opola proponowany jest objazd przez Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie i Krapkowice.

Na opolskim odcinku autostrady A4 pada śnieg, miejscami jezdnia jest biała, jazdę utrudnia błoto pośniegowe. Im dalej na zachód, tym mniej śniegu. Na Dolnym Śląsku jazdę utrudniają jednak intensywne opady deszczu. Uważać trzeba także na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tu po zderzeniu czterech samochodów osobowych zajęty jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy między węzłami Lotnisko i Wrocław Północ.