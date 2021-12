​Trzy osoby zaatakował młody mężczyzna z Kołobrzegu. Za każdym razem próbował ukraść pieniądze swoich ofiar. Ponadto 28-latek spowodował zniszczenia na ponad 15 tysięcy złotych. Został szybko zatrzymany przez policjantów.

Zatrzymany mężczyzna / Policja

Dzięki szybkiemu zatrzymaniu, agresor najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Pierwsze zgłoszenie, jakie otrzymał oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu dotyczyło agresywnego mężczyzny, który miał wedrzeć się do baru przy plaży, gdzie kopał i szarpał pracującą tam kobietę. Następnie sprawca udał się do jednego z kołobrzeskich hoteli i tam uszkodził wyposażenie recepcji. Mężczyzna miał opuścić hotel i ponownie zaatakować. Tym razem jego ofiarą padli starsza kobieta i mężczyzna, którego 28-latek zaatakował i uderzył w twarz. Agresor żądał wydania pieniędzy i kopał mężczyznę po głowie odmowę. Funkcjonariusze, po szybkim pościgu za agresywnym 28-latkiem zatrzymali go w rejonie pasa nadmorskiego.

Mężczyzna był trzeźwy, na komendzie nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania. Zatrzymanemu postawiono 5 zarzutów dotyczących m.in. usiłowania rozboju i uszkodzenia mienia. Decyzją sądu kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie. Za czyny których się dopuścił grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.