Za kilogram tego owocu zapłacisz aż 40 złotych. Polacy przecierają oczy ze zdumienia

RMF24

Fala upałów wywróciła do góry nogami rynek owoców i warzyw w Broniszach. Ograniczona podaż sprawiła, że ceny ogórków gruntowych i czarnej porzeczki osiągnęły niespotykane dotąd poziomy. Sprawdzamy, jak obecnie kształtują się ceny i które produkty najbardziej odczuły skutki wysokich temperatur.

Czarna porzeczka nawet po 40 zł/kg. Ogórki gruntowe idą na rekord

Fala upałów, która przetoczyła się przez Polskę w ostatnich tygodniach, wywarła ogromny wpływ na rynek hurtowy w Broniszach. Jak donosi portal farmer.pl, ograniczona podaż wielu produktów sprawiła, że ceny niektórych warzyw i owoców poszybowały w górę, osiągając poziomy niespotykane o tej porze roku. Szczególnie dotkliwie skutki wysokich temperatur odczuły ogórki gruntowe oraz czarna porzeczka.

Ogórki gruntowe – rekordowe ceny po fali upałów

Największe zamieszanie na rynku warzyw dotyczy obecnie ogórków gruntowych. W sprzedaży dostępne są dwa podstawowe typy tego warzywa, jednak to właśnie gruntowe stały się towarem deficytowym. Fala upałów przyspieszyła dojrzewanie ogórków, co doprowadziło do wcześniejszego załamania cenowego – ogórki tunelowe kosztowały wtedy zaledwie 1,50 zł/kg. Obecnie sytuacja zmieniła się diametralnie. Ogórków gruntowych jest bardzo mało, a ceny sięgają nawet 10–11 zł/kg.

Tego dnia na termometrach znów zobaczymy ok. 40 st. Ekstremalne upały wracają 38 st. Celsjusza pokażą termometry na Dolnym Śląsku w sobotę, 18 lipca. Z prognozy Instytutu Mteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że po rekordowych upałach z końca czerwca do Polski ponownie wróci fala gorąca. Tego dnia praktycznie w całym kraju…

Czarna porzeczka – najdroższy owoc sezonu

Jeszcze większe emocje budzi sytuacja na rynku czarnej porzeczki. Owoce te bardzo mocno ucierpiały podczas ostatnich upałów, co doprowadziło do gwałtownego ograniczenia podaży. Efekt? Cena czarnej porzeczki dochodzi obecnie nawet do 40 zł/kg, czyniąc ją najdroższym produktem na hurtowym rynku owoców w Broniszach. Branża przewiduje, że w kolejnych latach może wzrosnąć zainteresowanie uprawą czarnej porzeczki pod osłonami, by ograniczyć ryzyko strat pogodowych.

Pierwsze polskie jagody kamczackie już w sprzedaży. Ceny zwalają z nóg Na rynku hurtowym w Broniszach pod Warszawą pojawiły się pierwsze dostawy krajowych owoców jagodowych uprawianych pod tunelami. Wśród nich znalazły się m.in. jagoda kamczacka, borówka wysoka, czerwona i czarna porzeczka oraz agrest. Niestety, ceny…

Papryka, cukinia, bakłażan – stabilizacja i wzrost podaży

Na rynku papryki widać długo oczekiwany wzrost podaży, zwłaszcza papryki czerwonej. Jej ilości są już na tyle duże, że możliwy jest normalny handel hurtowy, a ceny zaczynają spadać i wkrótce mogą być niższe niż 10 zł/kg. Krajowa papryka zaczyna wypierać import z krajów Beneluksu. Stabilna pozostaje podaż papryki zielonej z upraw pod osłonami, a także cukinii, bakłażana i fasolki. Wyjątkiem jest fasolka szparagowa, która z powodu ograniczonej podaży kosztuje powyżej 10 zł/kg.

Kalafiory i brokuły – zmiany sezonowe

W przypadku kalafiorów odnotowano chwilowe spadki podaży, co wynika z cyklu produkcyjnego. Ceny wzrosły do poziomu 5–6 zł za sztukę. Brokułów natomiast nie brakuje, a ich cena pozostaje stabilna – od 3,50 do 4,00 zł za sztukę.

Nowe krajowe warzywa i owoce – letni sezon w pełni

Sezon letni oznacza koniec dominacji importowanej marchwi. Na rynku pojawiła się krajowa marchew w cenie 1,80–2 zł/kg. Ziemniaki krajowe również są już dostępne i coraz rzadziej traktowane jako produkt „młody”. Ceny ziemniaków wahają się w granicach 1–2 zł/kg, a odmiany o jasnym miąższu są nieco droższe.

Na rynku pojawiły się pierwsze letnie jabłka – Early Geneva i papierówka (Oliwka Inflancka) – w cenie około 4 zł/kg. Dostępne są także pierwsze krajowe śliwki (odmiana Herman, ok. 7 zł/kg) oraz morele, których ceny zrównały się z importem (10–12 zł/kg). Brzoskwinie pozostają tańsze – 5–7 zł/kg.

Czereśnie, maliny, borówki i wiśnie – sezonowe zmiany cen i podaży

Rynek czereśni znajduje się w szczycie podaży krajowej. Ceny są stabilne i wynoszą 10–14 zł/kg, a towar najwyższej jakości osiąga nawet 24 zł/kg. W przypadku malin sytuacja jest bardziej zmienna – deszcze i chłodniejsza pogoda ograniczają regularność dostaw, a ceny wahają się od 20 do 30 zł/kg.

Rośnie podaż krajowych borówek – obecnie większość pochodzi z tuneli, ale wkrótce pojawią się pierwsze odmiany gruntowe. Ceny borówek wynoszą 20–30 zł/kg. Wiśnie, których podaż rośnie, potaniały i kosztują obecnie 8–10 zł/kg.

Rynek pod wpływem pogody

Fala upałów wywołała gwałtowne zmiany na rynku hurtowym w Broniszach. Najbardziej dotknięte zostały ogórki gruntowe i czarna porzeczka, których ceny osiągnęły rekordowe poziomy. Wzrost podaży krajowych warzyw i owoców powoli stabilizuje sytuację na rynku, choć niektóre produkty wciąż pozostają bardzo drogie. Letni sezon przynosi także pierwsze krajowe jabłka, śliwki i morele, a ceny papryki zaczynają spadać.

Ministerstwo odpowiada ws. drewna i pelletu. Jest drogo Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna - tak wynika z odpowiedzi na pytania RMF FM w sprawie sytuacji na rynku pelletu. O wysokich cenach tego opału i problemach z dostępnością informujecie nas na Gorącej Linii RMF FM. Ceny…

źródło: farmer.pl