RMF24

Zakończyły się prace prokuratury i Żandarmerii Wojskowej w miejscu upadku „obiektu latającego” w Nowym Lipowcu (Lubelskie) – przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Śledczy czasowo przerwali prace w Mołodyczu (Podkarpackie), a jeszcze dziś mają zakończyć czynności w Rudniku (Podkarpackie).

Niezidentyfikowane obiekty latające spadły w piątek w miejscowościach: Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Rudnik (pow. niżański, woj. podkarpackie), Mołodycz (pow. jarosławski, woj. podkarpackie). Okoliczności zdarzeń bada prokuratura i Żandarmeria Wojskowa.

Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował w sobotę wieczorem, że w Mołodyczu - z uwagi na porę dnia - czynności w terenie zostały czasowo wstrzymane. „Podobnie jak minionej nocy, teren pozostaje ściśle zabezpieczony przez służby przed dostępem osób postronnych, a oględziny zostaną wznowione jutro w godzinach porannych” – napisał Kozak na portalu X.

Służby nadal pracują w Rudniku. „Zgodnie z założeniami zespołu dochodzeniowo-śledczego ich zakończenie planowane jest jeszcze w dniu dzisiejszym” – podał rzecznik.

Prokurator przekazał, że czynności procesowe na miejscu upadku obiektu latającego w Nowym Lipowcu zostały w pełni zakończone.

Zabezpieczone elementy

Prokurator Kozak wcześniej mówił na konferencji prasowej, że w Nowym Lipowcu udało się wydobyć i zabezpieczyć „elementy napędowe i sterownicze”.

Prokurator przyznał, że lej w Nowym Lipowcu jest dużo mniejszy niż w Tarnawie-Kolonii, gdzie 30 lipca spadła rosyjska rakieta manewrująca Ch-101, ale nie podał jego wymiarów. W Tarnawie lej wskazywał, że doszło do detonacji tego elementu wybuchowego. Tutaj (w Nowym Lipowcu – PAP) jest mniejszy lej – powiedział.

Zaznaczył, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom i osobom uczestniczącym w czynnościach.

Pirotechnicy - informował - przy użyciu sprzętu ciężkiego wydobywają poszczególne elementy obiektów, które są gromadzone, poddawane wstępnym oględzinom oraz zabezpieczeniu przez techników kryminalistycznych do dalszych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na pytanie mediów zastrzegał, że nie chce się wdawać w spekulacje na temat pochodzenia obiektów przed uzyskaniem opinii biegłych specjalistów.

Mamy wydobyte elementy, które pozwalają biegłym specjalistom z laboratorium Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego na wstępne wysnucie pewnych wniosków na miejscu zdarzenia, ale to opinia jest dla nas wiążąca, a nie ustna wypowiedź biegłego, który jest na miejscu zdarzenia – mówił Kozak.

Dwie rakiety i dron

W piątek w miejscowości Nowy Lipowiec obiekt latający spadł na pole przy lesie i zapalił się. Słyszany był też wybuch. W rejonie Rudnika nad Sanem w piątek rano w lesie znalezione zostały resztki nieznanego obiektu. Natomiast trzeci obiekt latający spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, ok. 280 m od domku letniskowego, w którym nikogo nie było. Nikt nie został poszkodowany.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że w trakcie nocnych nalotów Rosji na Ukrainę w polską przestrzeń wtargnęły najprawdopodobniej dwie rosyjskie rakiety i jeden dron. W Nowym Lipowcu najprawdopodobniej spadła rakieta Ch-101. Także szczątki znalezione w Rudniku nad Sanem to może być rakieta, natomiast w Mołodyczu mógł spaść dron odrzutowy.

Czynności prowadzą prokuratorzy wojskowi z 8. Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie oraz Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, działając wspólnie z Żandarmerią Wojskową.

Żandarmeria Wojskowa zaapelowała, by w razie znalezienia nieznanego przedmiotu nie dotykać go ani nie przemieszczać, oddalić się, ostrzec inne osoby i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.