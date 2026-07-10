Ministerstwo odpowiada ws. drewna i pelletu. Jest drogo

RMF24

Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna - tak wynika z odpowiedzi na pytania RMF FM w sprawie sytuacji na rynku pelletu. O wysokich cenach tego opału i problemach z dostępnością informujecie nas na Gorącej Linii RMF FM. Ceny sięgają nawet dwóch tysięcy złotych za tonę.

Ministerstwo pytane, czy zamierza podjąć działania na rzecz większej podaży drewna, wskazuje, że znacząco spadł eksport tego surowca do Chin – donosi dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, który wystosował pytania do resortu klimatu.

Spadek ten może jednak okazać się niewystarczający. Ministerstwo przyznaje, że podaż się zmniejsza.

W 2024 roku było to 40 mln m3 drewna, w 2025 r. już 39 mln m3. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 mln m3. Pellet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład z trocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.

Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12 proc. Minister energii Miłosz Motyka zapewnił ostatnio na naszej antenie, że jego resort będzie analizował sytuację na rynku pelletu. Jesienią powinno go być więcej na rynku - uważa minister.

Dotychczas lato uchodziło za okres stabilizacji cen i najlepszy moment na uzupełnienie zapasów przed sezonem grzewczym.

Wiceprezes Polskiej Rady Pelletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz wskazuje, że „liczba użytkowników kotłów na pellet zbliża się już do 450 tysięcy gospodarstw domowych”. Według prognoz do 2035 roku zapotrzebowanie na pellet w Polsce może wzrosnąć nawet dwukrotnie.