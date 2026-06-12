Pierwsze polskie jagody kamczackie już w sprzedaży. Ceny zwalają z nóg

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Na rynku hurtowym w Broniszach pod Warszawą pojawiły się pierwsze dostawy krajowych owoców jagodowych uprawianych pod tunelami. Wśród nich znalazły się m.in. jagoda kamczacka, borówka wysoka, czerwona i czarna porzeczka oraz agrest. Niestety, ceny owoców są na razie wysokie.

Na rynku hurtowym w Broniszach pojawiły się pierwsze krajowe owoce jagodowe spod tuneli, m.in. jagoda kamczacka, borówka wysoka, porzeczki czerwone i czarne oraz agrest.

Ceny owoców jagodowych są obecnie wysokie: jagoda kamczacka - 40 zł/kg, borówka wysoka - 45 zł/kg, porzeczki czerwone i czarne - 60 zł/kg, agrest - 40 zł/kg (opakowania po 250 g).

Ile trzeba zapłacić za inne owoce oraz za nowe warzywa? Dowiesz się z tego artykułu.

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Owoce jagodowe, zaliczane do kategorii tzw. superfoods, cieszą się coraz większym uznaniem wśród konsumentów. Jak wyjaśnia ekspert rynku Maciej Kmera, "żywność pochodzenia naturalnego, zawierająca duże ilości witamin, minerałów, antyoksydantów i kwasów tłuszczowych, cieszy się coraz większym zainteresowaniem". Dlatego rolnicy coraz chętniej inwestują w borówkę amerykańską czy jagodę kamczacką .

Na razie jednak za krajowe jagody trzeba zapłacić sporo. Za kilogram jagody kamczackiej trzeba zapłacić w hurcie 40 zł, o 5 zł droższa jest borówka wysoka; porzeczki czerwone i czarne sprzedawane są po 60 zł/kg, a agrest za 40 - wylicza Kmera. Owoce te najczęściej pakowane są po 250 gramów.

Wahania cen truskawek - w ciągu doby mogą podrożeć niemal dwukrotnie

W Broniszach nie brakuje także truskawek, których ceny mocno zależą od pogody. Deszcze nie sprzyjają rwaniu owoców, a chłodna pogoda - dojrzewaniu. Owoce te sprzedawano już po 7 zł/kg, ale następnego dnia cena wzrosła o 10-13 zł - relacjonuje ekspert. Mimo wahań, ceny truskawek są zbliżone do ubiegłorocznych.

W sprzedaży pojawiły się także krajowe czereśnie odmian Burlat i Kasandra. Ich ceny wahają się od 10 do 25 zł za kilogram, w zależności od wielkości owoców. Sadownicy są bardzo zaniepokojeni silnymi opadami deszczu, które mogą wywołać pękanie dojrzewających owoców z nadmiaru wody - ostrzega Kmera. Oprócz odmian krajowych, na rynku dostępne są czereśnie importowane z Grecji i Serbii w cenie 12-22 zł/kg.

Warzywa coraz tańsze

Początek czerwca przynosi także zwiększoną podaż warzyw i spadki cen. Dużym zainteresowaniem cieszy się fasolka szparagowa, której cena spadła z 25 zł do 12-15 zł za kilogram. Na rynku pojawiły się już młode buraki z tegorocznych zbiorów (4 zł/kg), a także młoda marchew krajowa (4 zł/kg), która jest droższa od importowanej z Włoch (3 zł/kg). Polskie selery kosztują 3-4 zł za sztukę.

Nie brakuje także krajowych pomidorów, których ceny spadają nawet do 3 zł za kilogram, oraz ogórków gruntowych z tuneli, dostępnych za 5 zł/kg. Coraz więcej jest również arbuzów z Włoch, Grecji, Hiszpanii i Maroka - te ostatnie uchodzą za najsmaczniejsze i kosztują najwięcej: od 3,50 do 5 zł za kilogram.