Dwóch pijanych Gruzinów zatrzymali policjanci z Kołobrzegu. Mężczyźni spowodowali kolizję. Dwukrotnie uderzyli w ten sam samochód.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło wczoraj po 17:00 na ulicy 6. Dywizji Piechoty w Kołobrzegu. Świadek zdarzenia - kierowca audi relacjonował policjantom przebieg zdarzenia. Jak wyjaśniał, jechał on prawym pasem, a na lewym znajdował się nissan, który nagle skręcił w prawo i staranował drugie auto. Kierujący tym pojazdem mężczyzna nie zatrzymał się jednak do kontroli. Dodatkowo na rondzie przejechał przez środek zielonej wyspy i zaczął uciekać.

Poszkodowany kierowca ruszył w pościg, udało mu się dogonić nissana, wyprzedzić go i zablokować swoim autem drogę. Wtedy doszło do kolejnej kolizji. Kierujący nissanem wjechał w tył blokującego mu drogę audi. Ponieważ od dwóch podróżujących nissanem mężczyzn wyraźnie czuć było woń alkoholu, kierowca audi odebrał im kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę i wezwał policję.

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, tylko jednego udało się przebadać alkomatem. Od drugiego trzeba było pobrać krew do badań. Testy wykazały, że obaj mieli w organizmie około 1,5 promila alkoholu. Noc spędzili w policyjnej izbie zatrzymań. Odpowiedzą za spowodowanie kolizji, jazdę pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca zdarzenia.