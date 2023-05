Wojsko Polskie podało, że intensywny ruch pojazdów wojskowych potrwa do 26 maja.

Dowództwo apeluje o nierobienie zdjęć militarnych kolumn.

Anakonda - co to za ćwiczenia?

Jak informuje Wojsko Polskie, "Anakonda jest największym ćwiczeniem Sił Zbrojnych RP".

To sprawdzian możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Wojska Polskiego z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. To także ćwiczenie o zasięgu regionalnym z udziałem sił zbrojnych innych państw skorelowane z ćwiczeniami NATO i ćwiczeniami narodowymi państw Sojuszu. Celem ćwiczenia jest integracja narodowych, sojuszniczych struktur dowodzenia i wojsk w ramach osiągania zdolności do prowadzenia strategicznej operacji obronnej w środowisku zagrożeń konwencjonalnych oraz hybrydowych - podaje WP na swojej stronie internetowej.

Kiedy odbędą się tegoroczne ćwiczenia Anakonda?

Jak podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ćwiczenia rozpoczęły się 17 kwietnia, potrwają do 16 maja - "z fazą kulminacji działań od 6 maja".

W maju weźmie w nich udział ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich.