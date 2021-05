Największe tegoroczne ćwiczenie wojsk w Polsce - Dragon-21 - rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. W związku z tym przez najbliższe trzy tygodnie na drogach zwiększy się ruch pojazdów wojskowych.

Ćwiczenia Dragon w 2019 r. / Tomasz Waszczuk / PAP

Dowództwo 18. Dywizji - która będzie pierwszoplanowym ćwiczącym tegorocznej edycji Dragona - zostanie podczas ćwiczenia poddane certyfikacji dlatego też scenariusze nie są dowództwu znane. Ćwiczenie odbędzie się od 2 do 18 czerwca w całym kraju, głównie we wschodnich rejonach Polski.

Transporty ze sprzętem 18DZ wyruszyły w miejsca prowadzenia ćwiczenia w ubiegły poniedziałek. Przemarsze wojsk potrwają jeszcze przez najbliższe trzy tygodnie - mówi rzecznik prasowy 18. Dywizji Zmechanizowanej mjr Przemysław Lipczyński.



Transporty poruszające się głównie po wschodniej Polsce, będą organizowane w systemie kombinowanym. Pojazdy gąsienicowe będą transportowane w rejon ćwiczenia koleją. Przewozy zostały zsynchronizowane z ruchem cywilnym, by nie zakłócać ruchu pasażerskiego - podkreślił rzecznik prasowy 18. DZ.



Pojazdy kołowe poruszają się po drogach publicznych, głównie w kolumnach. Kolumna może liczyć do 20 pojazdów, żeby zapewnić bezpieczeństwo, każdą oznaczamy - pierwszy i ostatni pojazd są wyróżnione pomarańczowymi znakami - powiedział. Podkreślił, że pojazdy w kolumnie nie są uprzywilejowane, chyba że przed pierwszym i za ostatnim pojazdem kolumny porusza się pojazd uprzywilejowany z włączoną sygnalizacją - wtedy cała kolumna jest uznawana za uprzywilejowaną.



Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej, trzeba przy tym pamiętać, że nie można wjeżdżać pomiędzy pojazdy kolumny. Stąd nasz apel o szczególną ostrożność - dodał.



Mjr Lipczyński podkreślił, że także samo przemieszczenie ludzi i sprzętu w rejon szkolenia i z powrotem do macierzystych jednostek również jest częścią ćwiczenia.



Podkreślił, że podczas ćwiczenia "dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej zostanie poddane certyfikacji - sprawdzeniu zdolności stanowiska dowodzenia dywizji do planowania i organizowania walki oraz do współdziałania z innymi rodzajami wojsk".



Połączenie ćwiczenia z tym sprawdzianem oznacza także, że dowództwo 18DZ nie zna szczegółowych scenariuszy. Jako 18. Dywizja jesteśmy certyfikowani przez specjalny zespół z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, więc tak naprawdę nie wiemy, jakie epizody nas czekają - zaznaczył Lipczyński.



Wiele elementów ćwiczenia będzie się odbywało poza terenami wojskowymi. W ramach ćwiczenia Dragon staramy się szkolić żołnierzy także poza poligonami. Strzelania bojowe prowadzimy na poligonach - głównie w Nowej Dębie i Orzyszu. Jednak wiele elementów ćwiczenia będzie się odbywało w terenie przygodnym, z wykorzystaniem infrastruktury cywilnej - powiedział major.



Oprócz 18DZ, która jest głównym ćwiczącym, w ćwiczeniu weźmie udział także 16. Dywizja Zmechanizowana - obie są rozlokowane we wschodniej Polsce. Wojsko będzie ćwiczyć na lądzie, w powietrzu, na morzu i w cyberprzestrzeni.



Ćwiczeniu Dragon będzie towarzyszyć kilkanaście innych ćwiczeń, z udziałem Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojska Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolić będą się m.in. żołnierze z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej i 6. Brygady Powietrznodesantowej. W ćwiczeniu wezmą także udział pododdziały sił sojuszniczych NATO.



Dragon-21 - ćwiczenie taktyczne z wojskami - to największe cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego w tym roku. Celem tegorocznej edycji jest doskonalenie współpracy wojsk operacyjnych z WOT i układem pozamilitarnym. Dragon odbywa się co dwa lata, na przemian z ćwiczeniem Anakonda. W poprzedniej edycji, przeprowadzonej w 2019 r., przed wybuchem pandemii Covid-19, wzięło udział 18 tys. żołnierzy z 12 państw, w tym 15 tys. żołnierzy polskich.