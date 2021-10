​7 osób rannych i trzy rozbite samochody - to skutki wypadku, do jakiego doszło na drodze powiatowej w Zawierciu w Śląskiem.

Zdj. ilustracyjne / RMF FM

Wypadek wydarzył się na skrzyżowaniu. Według wstępnych ustaleń policji jeden z kierowców, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, mógł wymusić pierwszeństwo. Wtedy doszło do zderzenia z drugim samochodem. A w chwilę potem jeden z nich uderzył jeszcze w trzecie auto. W sumie w trzech samochodach jechało 13 osób.

2 osoby są poważnie ranne. To 4-letnie dziecko oraz starszy mężczyzna. Obie te osoby zostały zabrane do szpitala śmigłowcem. 5 kolejnych rannych do szpitala przewieziono karetkami.

Wszyscy ranni są z aut, które zderzyły się jako pierwsze. Ranne dziecko i starszy mężczyzna podróżowali samochodem, którego kierowca miał wymusić pierwszeństwo przejazdu.

Na miejsce wypadku wysłano dwa śmigłowce oraz 5 karetek pogotowia.