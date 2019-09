24-letni motocyklista został poważnie ranny w zderzeniu z ciężarówką na krajowej 44 w Zatorze. Jego maszyna stanęła w ogniu. Poszkodowanego helikopterem przetransportowano do jednego z krakowskich szpitali – podała oświęcimska policja.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Prawdopodobną przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez kierującego ciężarówką DAF. Podczas skręcania w lewo nie ustąpił on pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka motocykliście - wyjaśniła rzecznik policji w Oświęcimiu Małgorzata Jurecka.

W wyniku zderzenia motocykl zapalił się. Natychmiast zareagowali inni kierowcy. Wezwali służby ratunkowe, udzielili pierwszej pomocy motocykliście i ugasili płonącą maszynę. Ranny 24-latek doznał obrażeń wewnętrznych. Został przetransportowany na pokładzie helikoptera do jednego z krakowskich szpitali - powiedziała Jurecka.



GDDKiA podała późnym wieczorem, że droga krajowa 44 w rejonie, gdzie doszło do wypadku, jest już przejezdna.



Krajowa 44. prowadzi z Gliwic przez Tychy, Oświęcim, Zator, Skawinę do Krakowa.