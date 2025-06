Funkcjonariusze CBZC i KAS rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła niemal 15 mln zł. Zatrzymani podszywali się pod fundację pomagającą chorym dzieciom, wykorzystując ludzką wrażliwość i chęć niesienia pomocy.

Zatrzymani podszywali się pod fundację pomagającą chorym dzieciom, fot. CBZC i KAS

Od 2016 roku przestępcy prowadzili fikcyjne zbiórki pieniędzy na rzecz nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych dzieci. Fundacja, która miała nieść nadzieję, okazała się bezdusznym mechanizmem do wyłudzania pieniędzy.

To była dobrze zaplanowana struktura - podkreślają służby. Do zbiórek zatrudniano osoby bezdomne, które po specjalnych "szkoleniach" uczyły się, jak wzbudzać współczucie i unikać trudnych pytań od darczyńców. Celem było jedno: zdobyć jak najwięcej pieniędzy.

Szczególnie bulwersujący jest fakt, że przestępcy przez lata posługiwali się historią i wizerunkiem dziecka, które już wcześniej zmarło. Mimo to fundacja nadal publikowała wzruszające apele z jego udziałem, jedynie pozorując faktyczną działalność, m.in. opłacając rachunki na symboliczne kwoty, by wykazać ruch na kontach.

Zatrzymane cztery osoby

W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli także znaczne ilości substancji psychotropowych przygotowanych do dalszej sprzedaży. Zatrzymani wypłacali datki w gotówce lub przelewali je na konta bankowe, inwestując środki w luksusowe nieruchomości i samochody.

Łącznie zatrzymano cztery osoby w wieku od 34 do 74 lat - wszystkie znane były wcześniej organom ścigania. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie na ponad 2 mln zł oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych i w gotówce. Grozi im do 12 lat więzienia.

Sąd rejonowy wobec trzech podejrzanych zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Śledztwo trwa, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

CBZC zwróciło się do NASK o zablokowanie strony fundacji. Dodano już ją do ostrzeżeń. Dziś natomiast ma zostać zablokowana, tak by nie można wejść na nią z poziomu przeglądarki i dokonywać wpłat.