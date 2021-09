Sezon na grzyby w pełni. Wybierając się do lasu warto pamiętać nie tylko o tym, w jakim celu tam przyjechaliśmy. Zastanówmy się, gdzie parkujemy samochód. Zastawienie nim szlabanu na drodze leśnej może kosztować nawet 500 zł. Jeśli odmówimy przyjęcia mandatu od straży leśnej sprawa trafi do sądu. "To jednak nie najgorsze co może nas spotkać, jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa" - wskazuje Malwina Sokołowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

REKLAMA