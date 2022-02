Urazy wielonarządowe mają górnicy poszkodowani na skutek wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła. Doszło do niego w poniedziałek wieczorem ponad 660 metrów pod ziemią. Poszkodowani w nocy trafili do szpitali.

Kopalnia Mysłowice-Wesoła / Zbigniew Meissner / PAP

W nocy ratownicy dotarli do trzech górników, uwięzionych pod ziemią po wstrząsie w kopalni Mysłowice-Wesoła. Mężczyźni zostali przetransportowani na powierzchnię i odwiezieni do szpitali: dwaj do szpitala św. Barbary w Sosnowcu, jeden do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Podczas transportu do szpitali byli przytomni, rozmawiali z lekarzami.

Jak powiedział nam Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, górnicy doznali urazów wielonarządowych, jeden z nich dodatkowo ma złamaną nogę. W ciągu dnia mają zostać przekazane dodatkowe informacje na temat stanu ich zdrowia.

Przyczyny wypadku będzie badała specjalna komisja, w skład której wejdą przedstawiciele kopalni i nadzoru górniczego.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wstrząs miał miejsce ok. godz. 20.40 660 metrów pod ziemią.

Ratownicy dotarli do poszkodowanych po godzinie 23:00, po 1:00 w nocy rzecznik PGG podał, że wszyscy trzej górnicy zostali już przetransportowani na powierzchnię.

Głogowski poinformował, że górnicy w chwili wstrząsu wykonywali prace związane z przecięciem rurociągu na poziomie 665 metrów.

Wstrząs odczuwalny na niemal całym Śląsku

W poniedziałek wieczorem wstrząs odczuli mieszkańcy znacznej części centralnej części woj. śląskiego.

Zgodnie z szacunkiem służb PGG jego prawdopodobna energia wyniosła 2*10^8 J, co odpowiada magnitudzie 3,42 (i oznacza 3,42 stopnia w tzw. skali Richtera).

Nasi słuchacze relacjonowali za pomocą Gorącej Linii w RMF FM, że bloki przy ul. Hallera w Sosnowcu dosłownie kołysały się. Wstrząs był odczuwalny na powierzchni także w Mysłowicach, Katowicach, Mikołowie, Tychach, a także Lędzinach.