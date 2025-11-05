​Silny wstrząs o poranku odczuli mieszkańcy Katowic. Doszło do niego około godz. 4:45 na terenie kopalni Murcki Staszic - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Informacje te potwierdziła rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, Ewa Grudniok.

/ RMF FM

Wstrząs miał magnitudę 2,37.

Na szczęście, jak wynika z informacji przekazanych przez rzeczniczkę Polskiej Grupy Górrniczej, nikt nie ucierpiał w wyniku wstrząsu, do którego doszło w katowickiej kopalni Murcki Staszic.

Jak ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek, 42 osoby, które były w rejonie wstrząsu zostały bezpiecznie wycofane. Do wstrząsu doszło kilkanaście minut przed 5 rano na poziomie 500 metrów. Był tak silny, że odczuli go mieszkańcy południowych dzielnic Katowic - Piotrowic, Ligoty, Ochojca i Brynowa.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic" w Katowicach zlokalizowana jest w dzielnicy Giszowiec przy ul. Karolinki 1. Działa od stycznia 2010 roku. Została uruchomiona w wyniku połączenia kopalń "Murcki" i "Staszic". Pierwotnie należała do Katowickiego Holdingu Węglowego, zaś od 2017 r. weszła w skład Polskiej Grupy Górniczej.