Uniwersytet Medyczny i Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu każdego roku włączają się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem w przeddzień 30. finału - w sobotę 29 stycznia - specjaliści ze szpitala organizują Białą Sobotę. Udzielą podczas niej porad i konsultacji. Pacjenci, którzy z nich skorzystają, będą mieli okazję wesprzeć WOŚP.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu / USK we Wrocławiu / Materiały prasowe

W tym roku Orkiestra gra na rzecz okulistyki dziecięcej, pod hasłem "Przejrzyj na oczy". Ale we wrocławską Białą Sobotę dla WOŚP włączyli się także lekarze innych specjalności pediatrycznych, m.in. laryngolodzy, chirurdzy, urolodzy, endokrynolodzy, gastroenterolodzy, psychiatra dziecięcy, studenci stomatologii, neonatolodzy i nefrolodzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. By skorzystać z konsultacji specjalistów - z uwagi na epidemię koronawirusa - zdecydowano się na wcześniejszą rejestrację telefoniczną.



Trwają też licytacje przygotowane przez sztab WOŚP przy Uniwersytecie Medycznym. Wśród atrakcji są m.in. kurs laparoskopowy z prof. Dariuszem Patkowskim, warsztaty kuchni azjatyckiej z prof. Andrzejem Hendrichem oraz trening biegowy z prof. Tomaszem Zatońskim.



Kwestujących wolontariuszy ze sztabu Uniwersytetu będzie można spotkać też na ulicach Wrocławia, 30 stycznia. Już teraz można zasilać medyczną eSkarbonkę.