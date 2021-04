Tej nocy w niektórych regionach kraju ściśnie lekki mróz: temperatura spadnie poniżej zera na Pomorzu, w zachodniej Wielkopolsce oraz w woj. zachodniopomorskim i lubuskim. Z kolei na południu kraju będzie padać śnieg - miejscami intensywnie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Biało zrobi się w Małopolsce, na Śląsku, a także na południu woj. opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego - intensywne opady śniegu prognozowane są jednak tylko na południu Małopolski: tam może spaść nawet do 30 cm białego puchu. W pozostałych miejscach, gdzie przewidywane są opady, spadnie od 5 do 10 cm śniegu.

IMGW prognozuje, że nocą nastąpi znaczne ochłodzenie. Na zachodzie temperatura spadnie poniżej zera: utrzyma się w granicach od -1 do -2 stopni Celsjusza. Najchłodniej może być w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, a nawet w części Wielkopolski.

Pozostała część kraju - z wartościami dodatnimi. Najcieplej wciąż na wschodzie: ok. 8 stopni Celsjusza. W centrum: od 5 do 7 stopni. W obszarach podgórskich jak zwykle chłodno. Tam od -1 do -3 stopni.



W nocy na wschodzie - od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie - będzie padał deszcz. W strefie od Olsztyna, Gdańska, poprzez Ostrołękę i Toruń, Kozienice i Kalisz aż po Katowice i Opole będziemy zaś mieli opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.