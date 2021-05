24 wykroczenia w ciągu trzech godzin. Tyle razy złamali przepisy kierowcy, których w piątek policyjny dron zarejestrował na drodze krajowej nr 71 w powiecie zgierskim w woj. łódzkim.

Policyjny dron / Policja

W ciągu zaledwie trzech godzin patrole z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podczas działań OKO SPEEDA zarejestrowały 24 wykroczenia. Głównie dotyczyły ignorowania przez kierowców czerwonego światła.

Policyjny dron / Policja

Policja zapowiada kolejne takie akcje na terenie województwa łódzkiego. Jak podkreśla Joanna Kącka rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, chodzi o to, żeby kierowca, którego wykroczenie zostanie zauważone z powietrza, był jak najszybciej zatrzymany.

Taki sposób działania potęguje przekonanie o nieuchronności kary, co ma nie mniejsze znaczenie niż sam mandat - mówi Kącka. Oczywiście apelujemy o to, żeby kierowcy skupiali się na tym, co dzieje się na drodze, a nie patrzyli w niebo - dodaje.