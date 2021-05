Policyjny dron, wyposażony w 30-krotny zoom optyczny i 180-krotny zoom cyfrowy, lata nad drogami Mazowsza. To nowe narzędzie, używane do obserwowania z góry zachowań kierowców i pieszych. Kiedy dochodzi do łamania przepisów, do akcji wkraczają policjanci z drogówki.

