113 gospodarstw, 80 domów z czego 13 nie nadaje się do zamieszkania; straty mieszańców to około 4-5 milionów złotych; co najmniej drugie tyle potrzeba na gminne drogi - to wstępny bilans zniszczeń w gminie Modliborzyce, przez którą w środę przeszła nawałnica. Mieszkańcy składają wnioski o pomoc w wysokości 6 tysięcy, ale wiadomo, że straty to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy na gospodarstwo.

REKLAMA