"To pierwszy, bardzo ważny krok w stronę zamknięcia procedury artykułu 7 unijnego traktatu" – przekazała wiceszefowa KE Vera Jourova w specjalnym oświadczeniu dla RMF FM. Dzisiaj minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawi w Brukseli unijnym ministrom ds. europejskich tzw. plan działań, który zawiera terminy przyjmowania dziewięciu ustaw sądowniczych. Mają one przywrócić niezawisłość sądownictwa w Polsce, a także doprowadzić między innymi do zakończenia wspomnianej procedury art. 7 Traktatu UE.

Na zdjęciu: Vera Jourova / Marcin Obara / PAP/EPA Przedstawienie planu działań na dzisiejszym posiedzeniu ministrów ds. europejskich to inicjatywa Polski. Obecność polskiego ministra sprawiedliwości nadaje dodatkową rangę temu wydarzeniu. Z zadowoleniem przyjmuję ten plan - jako bardzo dobrą podstawę do rozwiązania problemów wynikających z procedury z art. 7 - czytamy w oświadczeniu Jourovej. Przypomnijmy, że Komisja Europejska wszczęła procedurę artykułu 7. wobec naszego kraju w 2017 r. w związku ze zmianami wprowadzanymi przez władze PiS w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, KRS i w ustawie o sądach powszechnych. Przez lata Polska była wzywana na dywanik i musiała się tłumaczyć podczas tzw. "wysłuchań" na forum unijnych ministrów ds. europejskich. Jak mówiło wówczas korespondentce RMF FM wielu dyplomatów UE, "spychało to Polskę do narożnika". Przez sześć lat próbowaliśmy znaleźć sposób na postęp w procesie art. 7 i dopiero dzisiaj polski rząd po raz pierwszy przedstawi kompleksowy plan, jak tego dokonać - zauważyła wiceszefowa KE. Jourova poinformowała także, że "KE będzie wspierać Polskę we wdrażaniu tego planu działania". Jak podkreśliła, plan był konsultowany z Komisją Europejską. Rozmawiałam już o tym z ministrem Bodnarem w grudniu w Warszawie - powiedziała wiceszefowa KE. Przekazała w swoim oświadczeniu, że chociaż nie został ustalony dokładny termin, to "ma osobiste życzenie, abyśmy zamknęli artykuł 7. za belgijskiej prezydencji" (ta trwa do końca czerwca - przyp. red.). Marzenia ministra Bodnara są nieco bardziej ambitne. W styczniu powiedział w Brukseli w rozmowie z Katarzyną Szymańską-Borginion: Mam takie marzenie, że kiedy będziemy 1 maja świętować 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to nie będzie już nad nami wisieć artykuł siódmy.