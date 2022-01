W styczniu na stołeczne ulice wyjadą cztery nowe linie autobusowe. Przejadą przez Zawady, połączą Wawer z Wilanowem i Ursynowem, dojadą na Kępę Tarchomińską oraz do Pruszkowa - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W styczniu na trasy wyjadą autobusy nowych linii - 263, 319, 333 i 817. Pojawią się na moście Anny Jagiellonki, na Kępie Tarchomińskiej i osiedlach Pruszkowa.

W grudniu otwarty został nowy odcinek ulicy Branickiego łączący Wilanów z Ursynowem oraz ursynowski odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy. Jak zaznaczył ZTM, nowe ulice umożliwiają uruchomienie linii autobusowych usprawniających komunikację pomiędzy Wawrem a Ursynowem i Ursynowem a Wilanowem.

Autobusy trzech nowych linii wyjadą na ulice w poniedziałek 10 stycznia, a 333 w drugiej połowie stycznia.

Jak będą kursowały nowe linie?

Linia 263 będzie lokalna i jej trasa będzie prowadziła w dużej części przez Zawady i Miasteczko Wilanów.

Z pętli Stegny autobusy pojadą ulicami: Św. Bonifacego, Sobieskiego, Nałęczowską, Augustówka, Zawodzie, Kobylańską, Spiralną, Tuzinową, Sytą, Branickiego, F. Płaskowickiej, Cynamonową, Indiry Gandhi, Dereniową, Ciszewskiego, Pileckiego do pętli przy Centrum Onkologii.

Dodatkowo zostaną uruchomione kursy na trasie skróconej: Powsinek, Przyczółkowa, Branickiego, F. Płaskowickiej, Cynamonowa, Indiry Gandhi, Pileckiego do Centrum Onkologii.

Kolejna nowa linia - 319 - zapewni nowe poprzeczne połączenie pomiędzy przystankami kolejowymi Warszawa Miedzeszyn, Radość, Międzylesie a stacją metra Imielin. Obsłuży też w Wawrze nowe osiedla wzdłuż ulicy Przewodowej, a w Wilanowie znaczną część Miasteczka Wilanów. Będzie stanowić alternatywne, w stosunku do trasy przez Śródmieście, połączenie między Wawrem, Ursynowem i Wilanowem.

Autobusy 319 będą jeździły w dni powszednie w godzinach szczytu co 15 minut trasą: Międzylesie, al. Dzieci Polskich, Żegańska, Patriotów (jezdnia zachodnia), Przewodowa, Wał Miedzeszyński, Południowa Obwodnica Warszawy, Przyczółkowa, Branickiego, F. Płaskowickiej, Rosoła, Indiry Gandhi, al. KEN do pętli Natolin Płn.

Następna nowa linia na komunikacyjnej mapie Warszawy będzie miała numer 333. Połączy Kępę Tarchomińską z liniami tramwajowymi oraz autobusowymi kursującymi z Winnicy i Nowodworów, a także ze Szkołą Podstawową Nr 342 przy ulicy Strumykowej.

Autobusy linii 333 będą kursowały w dni powszednie w godzinach 6-20 na trasie: Ćwiklińskiej, rondo Cieplińskiego, Ordonówny, Światowida, Dzierzgońska, Sprawna, Aluzyjna, Modlińska, Przyrzecze, Bukowska Kępa Tarchomińska do pętli Kępa Tarchomińska.

W godzinach szczytu autobusy podjadą na przystanki co 20 minut, a poza nim - co 30. Dodatkowo na wspólnym odcinku trasy rozkłady linii 211 i 333 zostaną skoordynowane. Rozpoczęcie kursowania autobusów linii 333 planowane jest w drugiej połowie stycznia.

Ostatnią z nowości jest linia 817, która poprawi połączenie komunikacyjne Pruszkowa, w szczególności osiedli położonych nieco dalej od kolei, z Warszawą. Samorząd Pruszkowa będzie w całości finansował tę linię poza granicami Warszawy.

Autobusy 817 zabiorą pasażerów od 10 stycznia, w dni powszednie, w godzinach 4.30-8.30 oraz 14-19. Pojadą, co ok. 30 minut, trasą: Pruszków/Osiedle Staszica, al. Wojska Polskiego, Plantowa, Powstańców, al. Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie do pętli Dworzec Zachodni.