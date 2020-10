Pomnik Ronalda Reagana - usytuowany w Alejach Ujazdowskich w Warszawie - został pomazany białą i czarną farbą. Namalowano na nim wulgarne napisy oraz symbol Ruchu Ośmiu Gwiazd.

Pomnik znajduje się naprzeciwko Ambasady Stanów Zjednoczonych.



Informację o zdewastowaniu pomnika na swoim Twitterze dr hab. Sławomir Cenckiewicz.



"Dzicz lewacka zniszczyła pomnik sprawiedliwego Amerykanina!. I oni są po 'dobrej stronie historii?" - stwierdził Cenckiewicz.



Rzecznik prasowy urzędu miasta Warszawy Karolina Gałecka poinformowała, że pomnik jest już czyszczony.



Pomnik jest właśnie myty - napisała na Twitterze i odniosła się do wcześniejszego wpisu wicerzecznika Porozumienia. Jan Strzeżek zwrócił się w nim do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego: Da Pan radę coś z tym zrobić, czy może znowu szykuje się urlop, albo L4? Jeśli nie, to w poniedziałek razem z kolegami z Młodej Prawicy sami wyczyścimy zdewastowany pomnik!

Gałecka odpisała: Prezydent Trzaskowski pracuje cały czas. A uwagi o L4 mógłby Pan sobie darować. Tym bardziej, że pozytywne wyniki testów na koronawirusa dopiero co otrzymał Andrzej Duda, a wcześniej kilku ministrów. Wszystkim oczywiście życzymy zdrowia.