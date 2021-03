Minionej nocy – z soboty na niedzielę – zmieniliśmy czas. Niestety, „straciliśmy” przy tej operacji godzinę: zegary zostały bowiem przesunięte z godziny 02:00 na 03:00. To przejście z czasu z zimowego na letni. Co ważne, tegoroczne zmiany czasu mogą okazać się ostatnimi. To wiadomość, która ucieszy zdecydowaną większość Polaków – i generalnie Europejczyków.

