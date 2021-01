Czeka nas bardzo mroźna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla południowych powiatów woj. śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Temperatura w nocy może spaść tam nawet do -18 st. Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Najostrzejszy mróz wystąpi na południu kraju. Alert IMGW obowiązuje do wtorkowego poranka.

W województwie śląskim najzimniej będzie w powiatach cieszyńskim i żywieckim. IMGW prognozuje, że tam temperatura minimalna w nocy wyniesie od -14 st. C do -17 st. C. Z kolei w dzień termometry pokażą tam od -1 st. C do -3 st. C.



W woj. małopolskim ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano dla powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. W nocy temperatura może tam spaść miejscami do -18 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -5 do -2 st. C.



Z kolei na Podkarpaciu alert wydano dla powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego. Jak podał IMGW, temperatura spadnie tam miejscami do -15 st. Celsjusza.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia i życia.