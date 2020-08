38-letni mężczyzna utopił się na kąpielisku w Mielcu na Podkarpaciu. W tym roku w regionie utonęło już 18 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com

Do tragedii doszło w piątek po południu na kąpielisku w Mielcu przy ul. Kolejowej, ale podkarpacka policja poinformowała o zdarzeniu w sobotę.

We wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego wszedł do wody w części zbiornika, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli i po chwili zniknął pod wodą.



"Zaalarmowani ratownicy, rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Nieprzytomnego wyciągnęli z wody po kilku minutach. Natychmiast podjęto jego reanimację. Mężczyzna został karetką pogotowia przewieziony do szpitala, gdzie lekarz stwierdził zgon" - poinformowała policja na swojej stronie internetowej.



Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych.