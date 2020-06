Szczęśliwy finał trzydniowych poszukiwań starszego mężczyzny, który zaginął w Rytlu w Pomorskiem. 83-latek został odnaleziony na bagnach.

Szczęśliwy finał poszukiwań / Policja

Chory na serce i cierpiący na zaniki pamięci 83-latek wyszedł z domu z psem w miniony czwartek. Od tamtej pory nie dawał znaku życia.

Mężczyznę odnaleziono na bagnach w miejscowości Błota. Był zanurzony w wodzie prawie po szyję, obok niego stał pies. Krzyki 83-latka i ujadanie zwierzęcia zaalarmowało okolicznych mieszkańców. Na miejsce przybyli policjanci i strażacy, którzy od kilkudziesięciu godzin prowadzili w okolicy poszukiwania.

Szczekanie psa zaalarmowało okolicznych mieszkańców / Policja



Do tego miejsca mieszkaniec Rytla najprawdopodobniej musiał dojść drogą okrężną pokonując co najmniej kilkanaście kilometrów.



Wydobycie mężczyzny było utrudnione. Znajdował się około 200 metrów od skraju mokradeł, a pies nie dopuszczał do niego ratowników. Zwierzę pogryzło jednego z funkcjonariuszy. Uspokoił je dopiero poszukiwany.

Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy, natomiast jego wierny pies szczęśliwie wrócił do domu.