Obniżenie stawki z 23 proc. do 5 proc. VAT na e-booki miało ożywić rynek książek elektronicznych. Jak podaje jednak "Rzeczpospolita", różnicę wzięli dla siebie wydawcy, a tylko część z nich zapowiada, że niższy VAT uwzględnią w cenach nowości.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Obniżka stawek VAT na e-booki weszła w życie 1 listopada. Książki elektroniczne są więc obciążone teraz stawką 5 proc. VAT - tak jak książki papierowe. Wcześniej e-booki traktowane były jak usługi i stawka wynosiła 23 proc.

Wydawcy nie zmieniają cen e-booków

Zmiana jest duża, ale jeśli ktoś liczył na szybkie obniżenie cen e-booków, to się srodze zawiedzie - oceniła "Rzeczpospolita". Prezes Biblioteki Analiz Ewa Tenderenda-Ożóg powiedziała, że po obniżeniu podatku VAT większość wydawców nie zmieniła cen e-booków.

Nie jest to dla nas zaskoczeniem, ale trzeba uwzględnić to, iż nie było okresu przejściowego i wydawcy mogą się dostosowywać do nowych stawek przy wprowadzaniu na rynek nowych tytułów - mówi cytowana przez gazetę Tenderenda-Ożóg.

Również handlowcy, z którymi rozmawiała "Rzeczpospolita", potwierdzili, że po obniżce stawki VAT ceny zmieniły się tylko w przypadku części e-booków.

Gazeta przypomniała, że polski rynek książki jest wart 2 mld zł. E-booki stanowią tylko kilka procent sprzedaży.