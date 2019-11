Ryszard Terlecki przekazał informację o kandydatach PiS-u na sędziów do TK. Są nimi: Krystyna Pawłowicz, Elżbieta Chojna-Duch i Stanisław Piotrowicz. Nominacje wzbudziły kontrowersje, wiele osób nie szczędziło gorzkich słów. Prof. Antoni Dudek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM określił te nominacje jako "pewną formę prowokacji" ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Nie kończą się problemy prezesa NIK. Reporterzy śledczy RMF FM odkryli dla Was kolejne kontrowersje wokół majątku szefa Najwyższej Izby Kontroli. Poniedziałek po długim weekendzie obfitował nie tylko w informacje polityczne. Jerzy Brzęczek ogłosił powołania na najbliższe mecze z Izraelem i Słowenią. Odbędą się one w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. O tych i innych najważniejszych wydarzeniach przeczytacie w specjalnym Podsumowaniu Dnia RMF FM.





Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz kandydatami PiS na sędziów TK

Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch są kandydatami Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformował Ryszard Terlecki w rozmowie z Polską Agencją Prasową.



Stanisław Piotrowicz w minionej kadencji był przewodniczącym sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Był krytykowany za swoją przeszłość - w czasach PRL był prokuratorem, a podczas stanu wojennego autorem aktu oskarżenia przeciwko działaczowi opozycji Antoniemu Pikulowi, który był oskarżony o kolportaż nielegalnych ulotek. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku nie dostał się do Sejmu. Zdobył 10 293 głosy w okręgu krośnieńskim, jednak było to za mało by mógł kontynuować pracę w polskim parlamencie.

Krystyna Pawłowicz była sędzią Trybunału Stanu w latach 2007-2011. Do Sejmu po raz pierwszy dostała się w 2011 roku, gdy startowała z list Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 uzyskała reelekcję. Pawłowicz pod koniec 2018 roku ogłosiła, że zakończy swoją karierę parlamentarną. W jesiennych wyborach nie startowała.

Elżbieta Chojna-Duch dwukrotnie w swojej karierze była wiceministrem finansów, m.in. w czasach rządów PO-PSL. W ostatnim czasie głośno było o jej wystąpieniach przed komisją ds. VAT.

Krystyna Pawłowicz, kandydatka PiS do TK: Nie podobały mi się długie, skomplikowane uzasadnienia

"Trzeba przybliżyć Trybunał obywatelom" - tak posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedziała na pytanie, co chciałaby do TK wnieść.

"To, co mi się wcześniej nie podobało, to nieprawdopodobnie długie uzasadnienia, pisane bardzo skomplikowanym językiem. Obywatele nie wiedzieli, co i jak, nie rozumieli tego Trybunału" - stwierdziła.

"Jeśli zostanę wybrana, to przyjmę powołanie. Uważam, że osoba 67-letnia jak ja ma już doświadczenie życiowe i przygotowanie zawodowe" - zaznaczyła również Krystyna Pawłowicz.

Pawłowicz i Piotrowicz kandydatami PiS na sędziów TK. Poseł PO: "Kpina"

"Piotrowicz to twarz dewastowania polskich sądów (...) pani Pawłowicz to najbardziej skompromitowana posłanka zeszłej kadencji Sejmu, jeżeli chodzi o sposób prezentowania swoich poglądów" - podkreślił poseł PO Marcin Kierwiński, odnosząc się do zgłoszenia przez Prawo i Sprawiedliwość kandydatur Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

"Kpina. To oznacza tak naprawdę, że PiS zdecydowało, że w tej kadencji zamknie Trybunał Konstytucyjny" - skomentował.

Mocne słowa byłego prezes Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Zoll o Pawłowicz i Piotrowicz jako kandydatach PiS do TK: To jakaś masakra

"Te osoby dyskwalifikowały Sejm, teraz mogą zdyskwalifikować Trybunał Konstytucyjny" - tak o Krystynie Pawłowicz i Stanisławie Piotrowiczu, kandydatach Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału mówi w rozmowie z Onetem były prezes tej instytucji prof. Andrzej Zoll. Jego zdaniem, władzy może chodzić właśnie o to, by całkowicie zlikwidować ustrojową rolę TK.

Prof. Antoni Dudek o kandydatach PiS do TK: Kaczyński nie chce mieć zbuntowanych sędziów

Prof. Antoni Dudek uważa, że najważniejszym wydarzeniem politycznym na przestrzeni najbliższego roku będą wybory prezydenckie. Jego zdaniem, "Jarosław Kaczyński postanowił zainaugurować kampanię Andrzeja Dudy z dużym przytupem". W tym kontekście odniósł się do wystawienia przez PiS kandydatów tego ugrupowania na sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza oraz Elżbiety Chojny-Duch. "Andrzej Duda stanie przed dylematem konieczności ich zaprzysiężenia. To nie jest dla niego dobry początek kampanii o reelekcję" - podkreślał Antoni Dudek, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM . Jego zdaniem, ze strony prezesa PiS jest to "pewna forma prowokacji". "Jarosław Kaczyński nie chce mieć zbuntowanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Postawił na osoby, które się nie zbuntują, ponieważ spaliły za sobą wszystkie możliwe mosty" - wyjaśnił nasz gość.

Wszystkie mieszkania Mariana Banasia, czyli kolejna gruba rysa na kryształowym wizerunku szefa NIK

Kolejne kontrowersje związane z majątkiem szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, urzędnik przez ponad dwa lata korzystał z mieszkania służbowego w Warszawie, mimo że miał w stolicy lokal własnościowy. Zgodnie z przepisami mieszkanie służbowe przyznaje się urzędnikowi, jeśli nie ma swojego lokalu w mieście, w którym pracuje. Wtedy nie płaci za wynajem. Pokrywa jedynie koszty takie jak czynsz czy opłaty za media. Marian Banaś w grudniu 2015 roku złożył oświadczanie, że nie ma mieszkania i wtedy dostał z resortu finansów lokal służbowy. Był to 35-metrowe mieszkanie składające się z pokoju, kuchni i łazienki. Korzystał z niego do końca października tego roku. Reporterzy śledczy RMF FM ustalili natomiast, że w marcu 2017 roku Banaś kupił sobie mieszkanie w Warszawie, w atrakcyjnej lokalizacji na strzeżonym osiedlu na Pradze. W oświadczeniu majątkowym napisał, że 40-metrowe mieszkanie to jego własność.

Pili, palili w kościele i uderzyli księdza. 14-latkowie zatrzymani

Dwóch 14-latków zostało zatrzymanych w związku ze sprawą pobicia księdza w Mosinie (woj. wielkopolskie). Wczoraj wieczorem wikariusz z tamtejszej parafii zastał grupę osób pijących alkohol w kościelnej kruchcie. Duchowny został uderzony, gdy zwrócił im uwagę.





Transport tygrysów. Jak to możliwe, że zwierzęta zostały odprawione?

Prokuratura bada sprawę transportu 10 tygrysów z Włoch do Rosji, które ostatecznie po wielu dniach zostały uratowane i trafiły do zoo w Poznaniu i Człuchowie. Trzem osobom postawiono dziś zarzuty. Jak to możliwe, że opuściły Polskę i dopiero po tym, jak nie zostały wpuszczone na Białoruś okazało się, że były przewożone w nieodpowiednich warunkach?





Jerzy Brzęczek odsłonił karty przed meczami eliminacyjnymi do Euro 2020 z Izraelem i Słowenią

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek ogłosił powołania na najbliższe mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Izraelem i Słowenią. Biało-czerwoni są już pewni awansu, ale zwycięstwa w tych spotkaniach pozwoliłyby na lepsze rozstawienie przed losowaniem turnieju.