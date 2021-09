Cyberprzestępca, który podszył się pod pracownika banku, podstępnie wyłudził dane do konta swojej ofiary. Mieszkanka Sądecczyzny, która na prośbę fałszywego bankowca zainstalowała w swojej komórce aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do telefonu, omal nie straciła 41 tysięcy złotych. Oszust w imieniu kobiety zaciągnął pożyczkę, za którą kupił przez internet drogi sprzęt elektroniczny. Na szczęście w porę zablokowano wysyłkę towaru.

Kilka dni temu do sądeckich policjantów zgłosiła się kobieta, która została oszukana przez cyberoszusta i niemal straciła swoje pieniądze. Sądeczanka przed południem odebrała telefon od mężczyzny, który podał się za pracownika działu bezpieczeństwa banku i zapytał czy tego dnia robiła jakiś przelew. Kiedy zaprzeczyła, poinformował ją, że prawdopodobnie doszło do włamania na jej konto i że placówka musi zgłosić to na policję.

Oszust polecił, by kobieta szybko zainstalowała w swojej komórce aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do telefonu, by szczegółowo sprawdzić, co dzieje się z kontem. Sądeczanka niezbyt dobrze orientowała się, jak to zrobić, poprosiła o pomoc syna. Kiedy aplikacja zaczęła działać, fałszywy pracownik banku polecił, by kobieta zalogowała się do swojego konta. W momencie, gdy wpisywała hasło, login oraz inne dane, oszust widział, co wpisuje i dzięki temu miał pełny dostęp do jej rachunku. Mężczyzna okłamał kobietę, że tego dnia ktoś zaciągnął w jej imieniu trzy kredyty i że można je łatwo anulować. By to zrobić, podał sądeczance trzy sumy rzekomych pożyczek, a ona miała tylko zatwierdzać PIN-em przychodzące wiadomości.

Syn kobiety w internecie przeczytał, że w podobny sposób działają cyberoszuści. Sądeczanie postanowili udać się do placówki bankowej, by rozwiać wątpliwości. Kiedy opowiedzieli tam swoją historię, pracownicy potwierdzili, że kobieta padła ofiarą oszusta. Okazało się, że ten znając dane do logowania do bankowości mobilnej, miał pełny dostęp do rachunku kobiety i zaciągnął kredyt w wysokości 41 tys. złotych. Za te pieniądze, dzięki autoryzacji przelewów przez sądeczankę, zakupił przez Internet drogi sprzęt elektroniczny. Na szczęście pracownicy marketu, którym transakcje wydały się podejrzane, zablokowali wysyłkę towaru, a kobieta może liczyć na zwrot pieniędzy.