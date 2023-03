Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla południowych i środkowych regionów Polski. Najsilniej wiać będzie w Małopolsce, na Śląsku i na Dolnym Śląsku.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dla całej południowej i środkowej Polski.

Na Śląsku wiatr w porywach może osiągać prędkość do 80, a nawet 85 km/h. Ostrzeżenia wydane zostały dla całego województwa śląskiego. Na południu w powiatach: raciborskim, rybnickim i wodzisławskim, oraz na północy w powiatach kłobuckim i lublinieckim wiać ma do wieczora, w pozostałej części regionu do godzin nocnych.





Do końca dnia spodziewane są też opady śniegu, a w nocy temperatura może spaść poniżej zera stopni.

Na Dolnym Śląsku w wydanych ostrzeżeniach mowa jest o silnym wietrze osiągającym w porywach prędkość do 80 km/h. Takie porywy odnotowano już w Wałbrzychu. Alerty związane z wiatrem objęły całe województwo. Mocno ma wiać do godziny 18.00.

Dodatkowo, IMGW zwraca też uwagę na oblodzenie na południu Dolnego Śląska. Jak piszą synoptycy - po opadach mokrego śniegu na drogach może być ślisko.









Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązujące do ok. 2.00 w nocy wydano z kolei dla Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Silnie wiać aż do niedzielnego poranka może natomiast na Mazowszu i na Podlasiu.